Чому в Росії активно псують імідж нашої медицини?

Репродуктивна медицина для України – предмет особливої гордості, те ж, що космонавтика для Росії... Країни Західної Європи втрачають свої позиції… Нам мали б вручити премію Чарлі Чапліна...

Останнім часом у російських ЗМІ, зокрема на телебаченні, з`являються сюжети про Україну, які подають ситуацію з дітонародженням у нашій країні в дуже непривабливому світлі. З сюжетів випливає, що в нас «жахливі» пологові будинки, дуже низький рівень медицини, і все, на що ми здатні, – це «продавати генофонд» за кордон. «Контрастом» нашої «убогої» дійсності виглядає візит Володимира Путіна в клініку репродуктивної медицини в Санкт-Петербурзі, де все дуже класно й кількість народжених дітей вимірюється сотнями.

Українські фахівці у сфері репродуктології вважають, що Росія оголосила інформаційну війну й цілеспрямовано дискредитує українську медицину, якій дістався, на думку російських колег, дуже великий шмат «репродуктивного пирога». Заздрість і занепокоєння викликає в них українська репродуктивна медицина ще й тому, що російські технології в співвідношенні ціна-якість не витримують конкуренції.

Про це і багато чого іншого нам розповів директор Клініки проблем планування сім`ї, заслужений лікар України Сергій Денисенко

Сергію Вікторовичу, скільки дітей народилося завдяки допомозі вашої клініки?

Близько 7000 за 12 років. Набагато більше, ніж декларують провідні російські клініки.

Як сталося, що саме ця галузь української медицини зробила такий стрибок, залишивши позаду російських колег?

Історично склалося так, що в Україні виникло живе й продуктивне змагання нових, не обтяжених радянським досвідом клінік. На відміну, наприклад, від Росії, де над клініками репродуктивної медицини завжди тяжіла незмінна у всіх сферах вертикаль влади, очолювана часто неоднозначними лідерами. Тисячокілометрові відстані в Росії дають змогу дистанціюватися від результату. В Україні ж чутка, як хороша, так і погана, поширюється миттєво. Заданий свого часу провідними українськими центрами темп роботи швидко вивів вітчизняну репродуктологію в лідери. Саме тому в Україну вже достатньо давно, і з кожним роком дедалі більше, приїжджають по високотехнологічну допомогу. Це якраз той випадок, коли пригадується відомий вислів: Україна – не Росія. Репродуктивна медицина для України – предмет особливої гордості! Не побоюся сказати - те саме, що космонавтика - для Росії! Напевно, тому російські колеги дуже ревно ставляться до провідної ролі української репродуктивної медицини.

Чи звертаються до вас по допомогу іноземці?

Безумовно. . Навіть китайці! Звичайно ж, приїжджають із країн СНД, передумім з Росії. Більш того, до нас по допомогу звертаються колеги, лідери в системі охорони здоров`я Росії. Це більш промовисте свідчення, ніж будь-які слова!

Хто з публічних людей, росіян, до вас звертався?

Даруйте... Без коментарів.

Тоді скажіть, а послуги українських клінік дешевші?

Ціни в українських клініках у середньому нижчі, ніж, скажімо, в американських чи європейських. У Росії – вищі. Проте приїжджають в Україну не через дешевизну й доступність, а через високі репродуктивні технології. Високі технології – це ключовий, підкреслюю, ключовий чинник, який дає нам змогу вельми ефективно отримати результат (тобто вагітність) із мінімальним медикаментозним навантаженням на організм жінки, фактично в природних умовах.

Що заважає європейцям одержувати спеціалізовану допомогу в себе в країні?

Передусім недосконалість законодавства деяких країн (наприклад, Франції, Німеччині), яке обмежує використання певних видів допоміжних технологій.

А щн – жорстко регламентовані й формалізовані взаємини лікаря та пацієнта (іноді навіть на законодавчому рівні), часте делегування лікарських функцій середньому медичному персоналу – усе це дистанціює лікаря від пацієнта й не сприяє успіхові лікування. Адже чинник живого людського спілкування не втратив свого значення! Країни Західної Європи як лідери розробки репродуктивних технологій поступово втрачають свої позиції.

І головне: для нас украй важливо не просто «дати вагітність», наше завдання більш глобальне – народження здорової дитини. Саме на це спрямовано всі використовувані нами високі технології, і в цьому – принципова різниця.

Чи є у вашій клініці щось ексклюзивне, чого немає в інших аналогічних закладах?

Безумовно! По-перше, ми, як і раніше, залишаємося монополістами в лікуванні найважчих форм чоловічого безпліддя.

По-друге, той факт, що 80% пацієнтів, котрі народили дитину завдяки нашій клініці, мають негативний досвід лікування в інших центрах. Ці цифри промовляють самі за себе... Хіба це не ексклюзив?

По-третє, програми гарантованого народження дитини в нашій клініці – унікальні й не мають аналогів. Ми першими й достатньо давно заявили, що безпліддя не можна трактувати як хворобу. Слово «хворий» давно виключене з лексикону наших співробітників. Хворим – не до народження дитини. Неможливість народити дитину, якщо хочете, - це тимчасове обмеження репродуктивних можливостей, які потребують коректного підходу.

Високі медичні технології в поєднанні з правильно збудованою лікувальною тактикою швидко, надійно й елегантно нівелюють ці «технічні» проблеми – народжується нове життя.

Який випадок з вашої практики запам`ятався найбільше?

Неодержана премія Чарлі Чапліна (премія для чоловіка, який народив дитину. - Авт.) А якщо серйозно, це випадок народження дитини в жінки з тестикулярною фемінізацією (поєднання чоловічого набору хромосом і жіночих статевих органів та зовнішності). Це дуже рідкісна патологія. Наукові деталі цього випадку – в однійі з наших книг - «Генетика репродукції».

Простих випадків у нашій практиці не буває – кожен по-своєму складний.

Ви можете гарантувати здоров`я всіх без винятку дітей?

Ми розробили простий, але ефективний алгоритм, що дає змогу практично виключити народження дитини з хромосомною патологією. Триетапна схема контролю охоплює, по-перше, ретельне, зокрема генетичне, обстеження подружжя перед початком лікування. Наступний етап – це селекція «найкращих» статевих кліток (сперматозоїдів і яйцеклітин) та ембріонів уже в процесі лікування. І нарешті, повторний контроль хромосомних «поламок» на ранній стадії вагітності.

Так, на отримання «хромосомного паспорта» плоду в нас іде 3,5 години. Після цього жінка дізнається, чи здорова її дитина. Окрім визначення статі, ми виключаємо близько тисячі тяжких захворювань і хромосомних порушень (таких, як синдроми Едвардса, Патау, Дауна тощо). Сьогодні більшість генетиків, акушерів-гінекологів традиційно розраховують лише ризики патології за непрямими ознаками. Ми ж даємо швидку й чітку відповідь (вивчення генетичного здоров`я плоду), починаючи з малих термінів вагітності.

Ви можете й стать дитини вибрати?

Так, безумовно! Це стандартна процедура. Застосовується як за медичними, так і соціальними показаннями.

Сергію Вікторовичу, як людям визначити, що їм уже пора звертатися по допомогу в спеціалізовану клініку, а не сподіватися, що вагітність і так настане?

Якщо вагітність не настає три роки і більше, шанси на її самостійне настання менші як 5%. Висновки робіть самі!

Клініки високого рівня в нас уже є, високі технології – теж. Що не вистачає нашій репродуктивній медицині?

Клініки є, але їх недостатньо. В Ізраїлі одна клініка – на 50 тисяч чоловік, в Україні, як мінімум, на 1-1,5 мільйона. Потрібна продумана державна політика з надання адресної допомоги пацієнтам. Необхідне прогресивне законодавство у сфері репродуктивної медицини. Закон не повинен обмежувати права пацієнтів на отримання спеціалізованої допомоги або запроваджувати додаткові дозволи для клінік ВРТ. Навпаки, закон має захищати й підтримувати як усю галузь у цілому, так і її окремих учасників: лікарів, пацієнтів і новонароджених.

Ми дуже сподіваємося, що завдяки наявним в Україні високим технологіям наші колеги, за умови революційної зміни мислення, так само, як і ми, відійдуть від традиційної практики спроб, відсотків і статистики. Пацієнтові не потрібні й не цікаві ці «лукаві цифри», «середня температура по лікарні». Пацієнтам потрібен результат – народження здорової дитини. Саме таку форму лікування ми й пропагуємо – гарантоване народження дитини (take-home baby). І кожній, повторюю, кожній належним чином обстеженій парі, ми можемо забезпечити індивідуальний підхід і гарантувати народження здорової дитини.

Антоніна Лесич