Фракція БЮТ зірвала сесію Рівненської облради через конфлікт з нашоукраїнцями

Дванадцята сесія Рівненської облради так і не розпочала сьогодні роботу через відсутність кворуму, оскільки не з’явилася найбільша фракція – БЮТ, яка налічує 28 депутатів.

Як повідомив журналістам голова фракції БЮТ в облраді (він же голова обласної організації партії «Батьківщина») Юрій ПРОКОПЧУК, таке рішення фракція прийняла з політичних мотивів, оскільки з керівництвом облради та представниками «Нашої України» не досягнуто компромісу щодо рівномірного розподілу серед регіонів державної субвенції на суму 21 мільйон гривень, яка надійшла в область для вирішення соціально-економічних проблем.

Ю.ПРОКОПЧУК зазначив, зокрема, що це не є пасивність фракції, а, навпаки, «свідчення її активності у відстоюванні справедливості та захисті інтересів усіх жителів області». Незадоволення бютівців, за його словами, викликало, зокрема, прагнення облдержадміністрації спрямувати значну частину коштів (понад 30%) у Рокитнівський район.

Голова облради Олександр ДАНИЛЬЧУК (обраний за списком БЮТ), після годинної паузи та безрезультатної наради представників фракцій, був змушений перенести сесію на невизначений період.