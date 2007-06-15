Шаповал: хтось прийшов до Центрвиборчкому з метою просто валити його роботу?

20:48, 15 червня 2007
Політика
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Голова ЦВК "майже зробив припущення"

Володимир ШаповалГолова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ не вважає за необхідне звертатися до Служби безпеки України з приводу заяв про стеження за членами ЦВК, яке нібито мало місце за інформацією члена ЦВК Олександра ШЕЛЕСТОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ШАПОВАЛ повідомив сьогодні в інтерв’ю інформаційним агентствам.

“Пошуки шпигунів у виробах з фаянсу спостерігаються тут давно. Я не знаю, чи туди залазили, у той виріб, але шукали шпигунів. Претензії такого характеру були й раніше. Я, відверто кажучи, не вважаю за необхідне з’ясовувати у голови чи виконуючого обов’язки голови СБУ, яких заходів і з якою метою вони вживають. Я глибоко переконаний, що вони діють за законом”, - сказав В.ШАПОВАЛ.

Голова Центрвиборчкому вважає, що повинна існувати межа у звинуваченнях. “Коли член комісії знаходить випадково “рояль у кущах” з номерами (це класика!) і починається ця розмова, коли я чую претензії, що в кабінеті треба прибирати тільки у присутності конкретного члена комісії, і прибиральниця не може цього робити, то я починаю думати: що це відбувається? Є певна межа”, - додав він.

Аналізуючи такі факти, В.ШАПОВАЛ дійшов висновку, що ЦВК “працювати буде складно”. “Можливо, складнощі полягають у моєму характері, тому що я – людина непоступлива. Особливо, коли у відношенні до тебе поступають несправедливо. Але я все ж таки намагаюся у всіх цих випадках йти на компроміс. Хоча цей компроміс не може бути таким, щоб втратити головне”, - пояснив голова комісії.

“Якщо буде мати місця така ситуація, що хтось прийшов у Центральну виборчу комісію з метою просто валити її роботу - вважайте, що я майже зробив припущення - тоді це ще більше буде ускладнювати мою роботу”, - сказав він.

Голова ЦВК також вважає безпідставними звинувачення окремих членів ЦВК на його адресу в узурпації повноважень. “Я готовий відповідати, якщо мої дії будуть розцінені як порушення закону. Але розцінені не моїми колегами, а у відповідний належний спосіб. У нас така практика, політична, коли вчора пожимають один одному руки, завтра прямо в очі або поза очі говорять, що той або інший порушує Конституцію чи ще щось. Тому я повторюю, я спокійно до цього ставлюся. Я переконаний, що моя робота ґрунтується на законі”, - підкреслив В.ШАПОВАЛ.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня члени Центральної виборчої комісії від коаліції заявили, що за ними ведуть спостереження співробітники Служби безпеки України.

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