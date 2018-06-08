«Потерпілий» у справі Луценка розказав, як його призначили на цю роль

«Мені подзвонили з прокуратури й повідомили, що я потерпілий, бо я був перший у черзі на квартиру, яку Луценко дав своєму водієві... Після того квартири давали, але мені знову не дали»…

Луценко: На Банковій вирішили дати мені 8 років

Близькі та друзі сьогодні (у п’ятницю) хотіли забрати Юрія Луценка з СІЗО додому, оскільки ще вчора, 26 травня, збіг термін його утримання… Проте не забрали, бо його ще з шостої ранку транспортували в Печерський суд, де об 11-й годині мало розпочатися судове засідання «за суттю»...

Перед тим, як до зали суду мають зайти добре відомий суддя Печерського суду Сергій Вовк, соратники Юрія Віталійовича дають йому пораду, як правильно виходити з голодування.

Нардеп Олесь Доній порадив їсти печені яблука й кашу без молока.

– Я і їм кашу на воді, – каже Юрій Луценко, – і не по триста грамів, як передають із СІЗО, а 20 – тричі на день.

Луценко ще від самого ранку жаліється на спину, каже, що під час голодування «пропали» всі м’язи, і спина не має на чому триматися.

Хтось радить «підтренувати» м’язи.

– Та як їх тренувати, якщо тиску (нормального) нема?! Як почну присідати, то знепритомнію.

Проте розповідає екс-міністр про свій стан здоров’я неохоче.

– Я не Брежнєв і не Сталін, щоб про мій стан здоров’я у ЗМІ друкувалися комюніке. Я одразу був противник цих речей, але тільки через брехню прокуратури, що я нібито їм ковбасу, просив дружину говорити деякі речі.

Тут же Луценко попросив журналістів припинити мусолити тему його дієт…

Він також сказав, що від 12 ночі утримується під вартою абсолютно незаконно.

– Оскільки «печерський Вовк» (суддя. – Авт.), - сказав він, - не прислав свого рішення, яке він прийняв на першому засіданні ні мені, ні в Лук’янівське СІЗО. Отже, учора, 26 числа в ув’язненого Луценка закінчився термін тримання. Іншого судового документа, який продовжив чи не продовжив, змінив чи не змінив дати утримання, ні в мене, ні в начальника СІЗО нема.

– Я чітко знаю, що вчорашній день у Лук’янівсьокму СІЗО був особливий, бо там багато людей чекало, як вчинять з Луценком, коли в нього закінчився термін утримання. І що буде далі. Бо таких, як я, там тисячі. Тому я розглядаю свою справу як дірочку, що може пробити стіну в беззаконні щодо десятків тисяч людей.

Луценко нагадав, що всі 400 сторінок звинувачення ґрунтуються на усних заявах трьох колишніх працівників міліції з-поміж сотень опитаних:

– Сотень! – наголошує він. – Вони кажуть, що я їм усно давав якісь вказівки. Усе, більше ніяких доказів нема. Є ще лист від інституту Поплавського про те, що він розглядає офіційні заходи до дня міліції як урочистості з елементами свята. А свята ж заборонені... (Як відомо, Юрія Луценка звинувачують, зокрема, в розтраті коштів на урочистості до дня міліції. – Авт.). Є інші смішні документи, наприклад, довідка з Інституту української мови щодо того, чи є різниця між урочистостями і святом. Начебто є, але не дуже… У мене на кожне таке смішне звинувачення є відповідь, буквально на кожне. І є свідки. Інше питання, чи допустять їх свідчити.

До свого вироку Луценко морально вже готується, адже має інформацію, що сидітиме вісім років:

– Я точно знаю, що звинувачувальний вирок уже написано в прокуратурі, його погодили в Адміністрації президента, і зараз він у судді. Там написано: вісім років тюрми. Тож я знаю, що мені підготувала прокурорсько-суддівська вертикаль, підпорядкована президентові. Але, з іншого боку, точно знаю, що в мене на все є беззаперечні докази. Єдина для мене проблема – знайти суддю, який би все це чув. Я вважаю, що міг би бути суд присяжних і для мене, і для тисяч таких, як я. Але на сьогодні суд це відкинув. Це рішення я оскаржуватиму в Європейському судді з прав людини.

Як він стверджує, про «вісім років» дізнався в СІЗО, там «знають усе». Ця інформація його не те, щоб злякала, але «серце смокче».

Луценко і далі переконаний, що його справа суто політична, точніше політично-особиста. Адже, за його словами, це помста тих, хто злякався у 2005 році.

– І досі не можуть простити мені цього переляку. Вони тоді сховалися за спину Ющенкового прокурора, який нині є членом ПР (ідеться про Святослава Піскуна. – Авт .).

– Друга причина – залякування опозиції. Тобто кожен, хто підійде до Тимошенко, має сісти, Третя – помста за Майдан. Це мало б дуже зацікавити суспільство, адже цим самим вони чітко дають зрозуміти Україні, що повстання марні, а лідери будуть покарані.

Луценко прагне показати, що не всі продаються за державні дачі чи за мільйони. І не всі бояться говорити правду.

– Можливо, цим я дещо віддячу людям, які зробили з мене лідера Майдану, а потім і певної частини українського політикуму. Чи за ґратами чи поза ними, я все одно залишуся політиком зі своїми переконаннями.

Полковник міліції: Мені подзвонили з прокуратури й сказали, що я потерпілий

Поки Юрій Луценко розповідав журналістам про свою стійкість у переконаннях, суддя Вовк прийшов його судити. Спочатку він оголошує довгу перекличку, чи всі підсудні, підзахисні, свідки і… потерпілі на місці. Зачитав імена чи не з півсотні свідків, з яких жодного не виявилося на місці.

Мені пощастило сидіти поруч із одним «потерпілим» – полковником міліції Сергієм Третьяковим.

– А в чому ви потерпіли? – запитую його.

– Ви не повірите, – каже він, ніяково посміхаючись, – мені подзвонили з прокуратури й повідомили, що я потерпілий, бо я був перший в черзі на квартиру, яку Луценко підписав своєму водієві. Хоча я розумію, що це не сам Луценко вирішував такі питання, адже є комісія… Та оскільки мені сказали, що слідство встановило мене потерпілим, то я не відмовився ним бути.

– А ви не хочете відмовитися від своєї «потерпілості», оскільки таке ось робиться з Луценком?

– Ну, ви ж мене зрозумійте, що це не по поняттях… Я ж досі працюю в міліції… Дивно, але нещодавно до 25-річчя Чорнобиля знову давали квартири, і мені знову не дали, хоча, як вони казали, я перший у черзі…

У політичних справах комп’ютер завжди показує на суддю Вовка

…Перед тим як іти до суду, побачила новину про присудження премії імені Кафки, який дуже любив тему суддівського абсурду (щоправда, в нього не йшлося про корупційний компонент, який відрізняє наші «процеси» від кафкіанських). Часи Кафки давно минули, надворі ХХІ століття, а суддівський абсурд залишився…

Луценко та його захисники вкотре заявили про відвід судді Сергія Вовка, за те, що він «грубо порушив чинне законодавство на минулому засіданні».

– Перш за все, позбавили мене конституційного права на суд присяжних. – каже Луценко. – Відвід також стосується того, що ви неодноразово брали участь у політичних рішеннях. Тільки цього року двічі викликалися до Вищої ради юстиції для дачі пояснень з цього приводу. І коли треба судити політиків, «печерський комп’ютер» вказує на суддю Вовка. Мене це наштовхує на думку, що ви вже отримали вирок, у якому вказано, що я маю сидіти вісім років, і виконуєте цей вирок послідовно, незважаючи на мої конституційні, законні права. Згідно зі статтею 156 Кримінально-процесуального кодексу строки тримання під вартою під час досудового слідства закінчуються в день надходження справи до суду. Проте, ваша честь, ні ви особисто, ні ваші підлеглі не надіслали ні мені, ні адміністрації СІЗО рішення, яке було прийняте на минулому засідання, отже, сьогодні опівночі витік термін єдиного рішення, яке знаходиться в мене і в керівництва СІЗО. Таким чином, я перебуваю за цими ґратами абсолютно безпідставно. Суд окремою ухвалою мав змінити, скасувати чи обрати запобіжний захід. 23 травня суддя Вовк відхилив моє клопотання про зміну запобіжного заходу через, цитую з Інтернету, відсутність підстав. Але ви, пане суддя, так і не обрали запобіжного заходу…

Юрій Луценко ще довго перелічував аргументи, які, на його думку, свідчать на незаконність його утримання сьогодні, а суддя Вовк – бездіяльний, оскільки екс-міністр давним-давно дочитав свою справу…

І взагалі сьогоднішнє засідання, відповідно до кримінально-процесуального кодексу, не мало б початися, оскільки з якихось причин не з’явився єдиний захисник підсудного Леоніда Приступлюка (водія Луценка).

Далі Вовк з двома дамами подався в дорадчу кімнату. Через дві години, вони повернулися, аби сказати, що прохання про відвід Вовка, звісно, не задоволене, оскільки недостатньо аргументоване. Вовк взявся продовжувати засідання. Луценко ще раз попросив перервати засідання, оскільки погано почувався. На що Вовк поцікавився, чи є в залі медик, щоб надати допомогу Юрію Віталійовичу…

Наступне засідання перенесли на 9 червня, проте ні Луценко, ні хтось інший так і не почули, чому й надалі його утримують під вартою. Нового рішення від «печерського Вовка» не прозвучало.

Ксеня Лесів