Плачков теж не зрозумів Кінаха

На сьогоднішній день немає підстав для зміни ціни на газ, що імпортується до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр палива та енергетики Іван ПЛАЧКОВ сьогодні після засідання уряду.

«Сьогодні немає абсолютно ніяких підстав зміни цін на газ, який надходить сьогодні до України», - сказав міністр.

Міністр повідомив також, що в даний час в українські газові сховища закачується газ в обсягах, необхідних для забезпечення майбутнього опалювального сезону. В той же час І.ПЛАЧКОВ не прокоментував заяву екс-секретаря Ради нацбезпеки України Анатолія КІНАХА про невиконання указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про забезпечення енергетичної безпеки країни, зокрема створення балансу газу.

«Я не знаю, чому Анатолій Кирилович заявив. Виконуються повністю всі договірні відносини. Сьогодні баланс газу забезпечений, ми закінчуємо підписання додаткових договорів про закачування газу в наші сховища», - сказав І.ПЛАЧКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня колишній секретар РНБО А.КІНАХ висловив занепокоєння у зв`язку зі станом виконання указів Президента В.ЮЩЕНКА. Зокрема, про забезпечення енергетичної безпеки країни. За словами А.КІНАХА, зараз даний указ виконаний тільки на 20%. А.КІНАХ заявив, що сьогодні не затверджено енергетичний баланс, не підписано міжурядовий протокол з Росією, а також не узгоджені умови транзиту газу через територію України.

Довідка УНІАН. Україна домовилася з Туркменістаном про поставку в 2006 році 40 млрд. куб. м по 50 дол. за 1 тис. куб. м у першому півріччі, і по 60 доларів - у другому. 10 лютого Президент Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ заявив про чергове підвищення ціни на газ - до 100 дол. за 1 тис. куб. м.

4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу до України, згідно з якою Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсується нижчою вартістю газу із Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 доларів.

Заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ в інтерв`ю тижневику «Галицькі контракти» заявив, що ВАТ «Газпром», яке володіє 50% акцій ексклюзивного постачальника газу до України компанії «РосУкрЕнерго», має намір із 1 липня 2006 року підвищити ціну на газ для України до 230 дол. за тисячу кубометрів.

«1 липня 2006 року буде підняте питання про перегляд ціни… Що стосується ринкової ціни, то ми її давно озвучили - 230 дол. за тисячу кубометрів газу», - сказав О.МЕДВЕДЄВ.

Разом із тим, О.МЕДВЕДЄВ вважає неможливим перегляд Україною ставки транзиту на російський газ, що поставляється через українську територію до Європи.