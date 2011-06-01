Литвин похвалив Азарова за «блискавичну реакцію»
13:24, 01 червня 2011Політика
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Тільки вчора віддали на доопрацювання...
До Верховної Ради України надійшов доопрацьований проект закону щодо пенсійної реформи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.
За його словами, в цьому питанні «уряд проявив блискавичну реакцію». Спікер нагадав, що тільки вчора парламент направив на доопрацювання уряду цей законопроект, а вже увечері надійшла його нова редакція.
«Вчора ввечері я його отримав і направив на розгляд у відповідні комітети», - сказав він.
В.ЛИТВИН також спрогнозував, що це питання буде розглядатися на наступному пленарному тижні.
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