Зварич підозрює, що в Мороза вистачить фантазії і на Мінекології

Постійний представник Президента в парламенті п’ятого скликання Роман ЗВАРИЧ виключає можливість повторного проведення з’їзду блоку “Наша Україна” для припинення повноважень народних депутатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, про це Р.ЗВАРИЧ заявив сьогодні, коментуючи заяву голови Верховної Ради України V скликання Олександра МОРОЗА щодо необхідності проведення з’їздів “Нашої України” та БЮТ після того, як у сесійній залі були оголошені заяви депутатів про припинення повноважень.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що у частині 6 статті 81 Конституції України чітко зафіксовано, що повноваження депутатів, які заявили про вихід зі своїх фракцій, вважаються достроково припиненими з моменту прийняття рішення вищим керівним органом блоку або партії. “Такі рішення вже були прийняті, і їх ніхто не відміняв”, - сказав він.

При цьому, за його словами, навіть у випадку повторного проведення з’їздів з цього питання О.МОРОЗ “використає всі можливості своєї необмеженої фантазії для того, щоб знайти ще якусь підставу, вигадати чергову процедуру”. “Тоді, крім ЦВК і КС, доведеться приймати рішення на рівні, ну скажімо, міністерства екології, щоб встановити “чистоту” цієї процедури”, - переконаний Р.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ВР V скликання Олександр МОРОЗ заявив, що блоки “Наша Україна” та БЮТ повинні провести з’їзди, на яких мають затвердити рішення про складання депутатських повноважень. За словами О.МОРОЗА, на підставі цих рішень з’їздів ЦВК має приймати рішення щодо припинення депутатських повноважень. Він вважає, що попередні рішення з’їздів з цього приводу до оголошення заяв на сесії ВР є неправомірними.

2 червня міжпартійні з’їзди блоку “Наша Україна” та Блоку Юлії Тимошенко ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів, обраних від цих блоків.

15 червня у ВР було зачитано останні 50 заяв народних депутатів про вихід з фракцій Блоку Юлії Тимошенко і «Наша Україна». Таким чином, разом із раніше оголошеними у сесійній залі заявами, зачитано 155 заяв народних депутатів про вихід із фракцій, що тягне за собою складення цими депутатами повноважень.