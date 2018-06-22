Кадрові чистки в уряді: хто наступний у черзі на звільнення

Вчора президент звільнив Віктора Тихоноваз посади віце-прем`єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, а заодно і його заступника Юрія Хіврича. Що означає відставка представника луганської групи у лавах Партії регіонів і над ким з урядовців ще завис “дамоклів меч”? З цими запитаннями ми звернулися до експертів.

Віктор Небоженко, політолог

“ЛАВКА ЗАПАСНИХ” ЯНУКОВИЧА ЗВУЗИЛАСЯ ДО РІВНЯ ДВОХ МАЛЕНЬКИХ ТАБУРЕТОК

З самого початку було видно що Тихонов – це своєрідна подачка “луганській групі” всередині Партії регіонів. Єфремов отримав партійне лідерство у ВР, а Тихонов – найбільш запущений напрямок роботи уряду – ЖКГ.

Перший конфлікт виник тоді, коли була здійснена адміністративна реформа. Коли ділили повноваження, то вийшло, що “донецькі” – Колесніков, Клюєв, Бойко – забрали “солодкі шматки”, пов’язані з місцевою владою, з транспортом, зі зв’язком, якими хочеться керувати до безкінечності, а Тихонову залишили помираючу радянську галузь ЖКГ.

А місцева влада до того ж одразу почала накручувати ціни на комунальні тарифи.

Не може бути кадрових чисток. Після адміністративної реформи Кабмін поділений на декілька мікро-Кабмінів. І можуть викидатися люди, які не входять в основні кластери, які належать Колеснікову, Бойку і Клюєву. Тобто точкові міністри, які не підпадають під керівництво цих віце-прем’єрів.

Не буде серйозної реорганізації Кабміну, навіть якщо прийде новий прем’єр. Нема на кого міняти. “Лавка запасних” Януковича звузилася до рівня двох маленьких табуреток, на яких сидять якісь тремтячі міністри чи заступники. Все.

А намагатися міняти міністрів на губернаторів, а губернаторів на міністрів – це стара кучмівська кадрова політика. Це принцип номенклатури і він насправді ні до чого не призводить.

Тарас Чорновіл, народний депутат, позафракційний

ЗВІЛЬНЕННЯ ТИХОНОВА НОСИТЬ БІЛЬШЕ ПОЛІТИЧНИЙ ХАРАКТЕР Звільнення ідуть не зовсім раціонально. Тому, хто наступний на черзі – я не уявляю.

Що стосується Тихонова. Вибрали певну тему, по якій існує велике соціальне невдоволення і вирішили “випустити пару”, знайшли собі такого “цапа-відбувайла”.

Звільнення Тихонова не може тягнути за собою якихось кардинальних змін на позитивне і не є прямою відповідальністю за якісь його упущення як міністра.

До Тихонова можна ставитися погано чи добре. Але давайте не забувати, що в Україні, згідно з Конституцією, питання саме комунальних платежів віднесені до місцевих органів самоврядування. Функції міністерства дещо інші – координувати загальнодержавну допомогу, реалізовувати певні державні програми тощо. А впливати на розмір комунальних тарифів міністр не має жодних можливостей і повноважень.

Тому це звільнення носить більше політичний характер. Можна говорити, що Тихонов випадав з певної правлячої обойми, в нього були противники. Всім відомо, що протистояння донецьких-луганських було завжди…

Це звільнення не носить характер адекватного кадрового рішення.

Де буде виникати найбільше соціальне збурення – там будуть відбуватися подальші звільнення. Наступне збурення можливо буде в соціальній сфері, у зв’язку з новим законопроектом про пенсійну реформу.

Йде мова не тільки і не стільки про реформування і виправлення помилок, а про “випуск пари”.

Вадим Колесніченко, заступник голови фракції ПР

У НАС НІКОЛИ НЕ БУЛО ЛЮДЕЙ, ЯКИХ НЕМОЖЛИВО ЗАМІНИТИ І НІКОЛИ НЕ БУДЕ. КРІМ ПРЕЗИДЕНТА

Тихонов працював в силу своїх можливостей. Ми кілька місяців тому розмовляли, і він казав, що буде подавати заяву на звільнення і перейде на посаду з меншим обсягом роботи. Він за віком вже не молода людина. А темп, навантаження, завдання, які поставлені, – дуже великі. Він не встигав.

Я вважаю, що це було взаємне бажання – і президента, і Тихонова.

Чиновники, які неефективно працюють і не відповідають вимогам президента, будуть звільнятися, незалежно від того, хто вони і що вони.

У нас ніколи не було людей, яких неможливо замінити і ніколи не буде. Крім президента. “Лава запасних” в Партії регіонів, та і в державі в цілому – достатньо велика. Ефективних менеджерів, які будуть справлятися з роботою можна знайти. Кадрового дефіциту у нас не буде.

Олесь Доній, народний депутат, НУ-НС

НАСТУПНИМИ ЗВІЛЬНЯТИМУТЬ ГУБЕРНАТОРІВ ТИХ РЕГІОНІВ, ДЕ БУДУТЬ СОЦІАЛЬНІ ЗАВОРУШЕННЯ

Цілком очевидно, що і економічна, і соціальна політика нинішньої влади провальна. Бачимо, що навіть в їхніх базових регіонах, як, наприклад, в Запоріжжі, вже починаються масові мітинги і демонстрації. Комунальні платежі зростають, підвищення зарплат і стипендій не відбувається. Загальний рівень життя стрімко падає. Це відзначається на рейтингу як Партії регіонів, так і на особистому рейтингу Віктора Януковича. Для того, щоб спробувати відсепарувати це падіння рейтингу регіоналів від персонально Віктора Януковича, йому необхідно на “жертовний вівтар” віддавати постійно когось з чиновників, з регіоналів, щоби на них переводити всю провину.

Прізвище, насправді, було не принципове. Просто хтось мусив піти. На цей момент обрали Тихонова.

Очевидно, що це не остання жертва. Цілком можливо, що наступними звільнятимуть губернаторів тих регіонів, де будуть соціальні заворушення.

Рано чи пізно “хмари згустяться” над віце-прем’єром з соціальних питань Тігіпком. Інша справа, що це політичний вибір. І його буде принесено в жертву в останній момент, коли треба буде на нього скинути весь накопичений негатив.

На будь-яке з чиновницьких крісел завжди є бажаючі. Питання в тому, чи це буде на користь економіці чи Україні взагалі.

Володимир Фесенко, політолог

НАД МІНІСТРОМ ОБОРОНИ ЄЖЕЛЕМ “ДАМОКЛІВ МЕЧ” ВИСИТЬ ЩЕ З МИНУЛОГО РОКУ

Президент дуже незадоволений діяльністю уряду по окремих напрямах. У даному випадку увага Віктора Януковича була сконцентрована на ситуації в житлово-комунальному секторі. Він дійсно є одним з найбільш проблемних в українській економіці. До того ж там виникла дуже актуальна проблема, яка дратує людей – зростання комунальних тарифів. Тож треба було покарати одного з керівників, який відповідальний за цю конкретну соціальну проблему. Це одна причина.

З іншого боку, врешті-решт президент вирішив, що потрібна показова “порка” великих чиновників як стимул для покрашення їх діяльності?.. щоб продемонструвати, що будь-який може стати наступним.

В зоні ризику знаходиться і прем’єр-міністр. Ми бачимо наочно, що президент незадоволений діяльністю прем’єра. Але більш раціонально ставити питання про заміну голови уряду десь восени, коли можуть з’явитися нові соціально-економічні проблеми і коли зазвичай активізується політичне життя.

Деякі міністри вже давно знаходяться в зоні ризику. Наприклад, над міністром оборони Єжелем дамоклів меч висить ще з минулого року. Тим не менш він залишається на посаді. А скільки критики було і є на адресу міністра освіти Табачника!.. Президент навряд чи буде звільняти Табачника на вимогу опозиції. На поступки опозиції в кадрових питаннях він не піде. Потрібен важливий привід для звільнення – або проблеми з реалізацією закону про освіту, або протести вчителів. До речі, кілька місяців тому, коли була масова протестна акція вчителів – був шикарний привід звільнити Табачника. Не звільнили…

Кадрові зміни будуть точковими. Не лише в уряді. Думаю, найближчим часом варто очікувати змін в губернаторському корпусі.

Тихонов політично відданий Януковичу. В його звільненні нема політичного підґрунтя. Не варто перебільшувати політичну вагу так званих луганських. Навіть стосунки між двома ключовими особами, яких зазвичай пов’язують з луганською групою – Єфремова і Тихонова – не такі прості. Якась “єдина впливова луганська група” – це міф. Про яке протистояння можна казати. Це все одно, що протистояння боксера-ваговика і боксера з легкої вагової категорії.

У нас фахівців реформаторів у сфері ЖКГ дуже мало. Вирішуючи питання наступника Тихонова, президент буде стояти перед дуже серйозною дилемою: або ставити досвідченого представника регіональних еліт, наприклад, когось з мерів, які мають позитивний досвід здійснення реформи ЖКГ у своєму місті. (але чи підуть такі мери на посаду віце-прем’єра – питання), або поставити на цю посаду людину близьку до тих чи інших впливових бізнес-політичних груп.

Сергій Тулуб, якого називають кандидатом на крісло Тихонова, має непоганий досвід роботи і в уряді, і на регіональному рівні в якості губернатора. Тому кандидатура Тулуба на посаду віце-прем’єра виглядає достатньо вірогідною.

Опитувала Яна Солнцева