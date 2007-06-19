В УНІАН обговорять ситуацію з призначенням судів та тиском на суди

09:05, 19 червня 2007
Політика
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16-30 - В УНІАН відбудеться спільна прес-конференція Всеукраїнської громадської організації «Фундація сприяння правосуддю» та Ради суддів України на тему: “Позиція судового корпусу України відносно ситуації навколо призначення суддів на адміністративні посади у судах та неприпустимість тиску на судову гілку влади”. Учасники: Василь  Гуменюк – заступник голови Ради суддів України,  Катерина Тарасова – голова Правління ВГО «Фундація сприяння правосуддю» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Телефон: (063) 222 78 22. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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