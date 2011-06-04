Журналістська акція під Межигір’ям заважатиме селянам доїхати на роботу?

Сільський голова Нових Петрівців Київської області Родіон СТАРЕНЬКИЙ запросив організаторів акції протесту руху "Стоп цензурі" під Межигір’ям, запланованої на 6 червня, провести цю акцію на площі у центрі села.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

«Я як сільський голова повинен забезпечувати громадський порядок на території свого села. І після цього звернення, яке прийшло до сільської ради вчора, я прийняв рішення в інтересах громади Нових Петрівців і звернувся до суду з клопотанням заборонити проводити цю акцію», - пояснив Р.СТАРЕНЬКИЙ.

За його словами, цей захід заплановано провести на одній із вулиць села, і зранку, коли місцеві жителі будуть їхати на роботу, акція перешкоджатиме його односельчанам.

«Я вам скажу: для цього існують майдани, площі, але не проїжджі частини. Можна було б і в центрі села провести таку акцію, і поблизу музею», - сказав сільський голова.

Оскільки акція запланована на День журналіста, Р.СТАРЕНЬКИЙ запропонував журналістам екскурсію. «Ми би могли показати визначні місця села. У нас є національний музей «Битва за Київ», етнографічний музей. Можемо провести для журналістів екскурсію по селу. Якщо б журналісти захотіли провести цю акцію у рамках суботника, ми могли б теж запропонувати їм місця – провести благоустрій сапкою, з косою, з лопатою», - зауважив він.

Як відомо, руху «Стоп цензурі!» має намір 6 червня, у День журналіста, провести акцію з вимогою виконання обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА показати свою резиденцію “Межигір’я”.

Журналісти планують провести акцію у селі Нові Петрівці біля в’їзду до президентської резиденції “Межигір’я”.

Повідомлення про акцію було зроблено до Новопетрівської сільради у п’ятницю, 3 червня.

Новопетрівська сільрада подала у Київський окружний адміністративний суд позов на організаторів акції. Засідання суду має відбутися сьогодні, 4 червня.

Під час прес-конференції 4 червня 2010 року за підсумками 100 днів роботи В.ЯНУКОВИЧ запросив журналістів у Міжгір’я до своєї резиденції. “Збирайтеся, їдемо зараз, без підготовки”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Проте поїздка так і не відбулася.