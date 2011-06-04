Журналістська акція під Межигір’ям заважатиме селянам доїхати на роботу?
"Стоп цензурі" пропонують сапки та лопати
Сільський голова Нових Петрівців Київської області Родіон СТАРЕНЬКИЙ запросив організаторів акції протесту руху "Стоп цензурі" під Межигір’ям, запланованої на 6 червня, провести цю акцію на площі у центрі села.
Про це він сказав у коментарі УНІАН.
«Я як сільський голова повинен забезпечувати громадський порядок на території свого села. І після цього звернення, яке прийшло до сільської ради вчора, я прийняв рішення в інтересах громади Нових Петрівців і звернувся до суду з клопотанням заборонити проводити цю акцію», - пояснив Р.СТАРЕНЬКИЙ.
За його словами, цей захід заплановано провести на одній із вулиць села, і зранку, коли місцеві жителі будуть їхати на роботу, акція перешкоджатиме його односельчанам.
«Я вам скажу: для цього існують майдани, площі, але не проїжджі частини. Можна було б і в центрі села провести таку акцію, і поблизу музею», - сказав сільський голова.
Оскільки акція запланована на День журналіста, Р.СТАРЕНЬКИЙ запропонував журналістам екскурсію. «Ми би могли показати визначні місця села. У нас є національний музей «Битва за Київ», етнографічний музей. Можемо провести для журналістів екскурсію по селу. Якщо б журналісти захотіли провести цю акцію у рамках суботника, ми могли б теж запропонувати їм місця – провести благоустрій сапкою, з косою, з лопатою», - зауважив він.
Як відомо, руху «Стоп цензурі!» має намір 6 червня, у День журналіста, провести акцію з вимогою виконання обіцянки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА показати свою резиденцію “Межигір’я”.
Журналісти планують провести акцію у селі Нові Петрівці біля в’їзду до президентської резиденції “Межигір’я”.
Повідомлення про акцію було зроблено до Новопетрівської сільради у п’ятницю, 3 червня.
Новопетрівська сільрада подала у Київський окружний адміністративний суд позов на організаторів акції. Засідання суду має відбутися сьогодні, 4 червня.
Під час прес-конференції 4 червня 2010 року за підсумками 100 днів роботи В.ЯНУКОВИЧ запросив журналістів у Міжгір’я до своєї резиденції. “Збирайтеся, їдемо зараз, без підготовки”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Проте поїздка так і не відбулася.