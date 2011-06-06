Фестиваль "Велике російське слово" відривається в Криму

Міжнародний фестиваль "Велике російське слово", спрямований на популяризацію в Україні російської мови і культури, вп`яте пройде в Криму, повідомляє РІА "Новости".

Фестиваль, організований Верховною Радою Криму і громадським рухом "Російська громада Криму" за підтримки органів влади Росії, почнеться 6 червня із заходів, присвячених до дня народження Пушкіна, а завершиться в день Росії, 12 червня, концертом на головній площі Сімферополя.

Офіційне відкриття фестивалю відбудеться ввечері 6 червня в Ялті, в найбільшому в Криму концертному залі "Ювілейний".

Член оргкомітету фестивалю, один з керівників "Російської громади Криму" Олег Слюсаренко повідомив РІА "Новости", що захід відвідає делегація депутатів Держдуми на чолі із спікером Борисом Гризловим. У фестивалі братимуть участь також керівники ряду суб`єктів РФ і регіонів України, депутати Верховної Ради України, журналісти, діячі культури, історики, політологи, викладачі російської мови.

Перед відкриттям фестивалю депутати Держдуми проведуть товариський футбольний матч проти колег з Верховної Ради України і Верховної Ради Криму.