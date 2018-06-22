Віхи тижня. Пісня про злих бюрократів Януковичу вже не допомагає

Почалися відставки в уряді... Професійні претенденти на прем`єрство нагадали про себе... Голова Нацбанку Арбузов зробив хід листом...

Арія доброго царя на батареях опалювання

Президент у повному обсязі використовує повернені минулою восени Конституційним Судом повноваження. Оскільки у влади спостерігаються серйозні проблеми з реалізацією скільки-небудь реальної програми реформ, Янукович вдався до випробуваного засобу: вольовим рішенням призначив крайніх. Серед них опинилися куратори житлово-комунальної сфери Віктор Тихонов і Юрій Хіврич, звільнення яких прем`єр-міністр Микола Азаров назвав неминучим. Дійсно, стан комунальних мереж і різнобій у тарифах, який держава не здатна подолати вже не перший рік, не сприяє ефективній роботі ЖКГ. Гірше інше: як виявилось, президентська команда не змогла за рік навести лад у країні, практично не зустрічаючи протидії з боку опозиції. Байки про чиновників, що чинять опір, підійшли б менш фактурному, ніж Янукович, президентові. Йому ж поки залишається тільки гра в «доброго царя».

Невеликий геополітичний відступ. Екс-віце-прем`єр Віктор Тихонов, який був одним з організаторів сумнозвісного з`їзду в Сєвєродонецьку, поїде представляти Україну до Мінська, звідки вже відкликали Романа Безсмертного. Колишньому комендантові Майдану не пробачили наявності власної думки щодо того, що відбувається в Білорусі. Він був одним з останніх «помаранчевих» при владі, і тепер знову вибудовуватиме політичну кар`єру. Варто зазначити, що вже третій поспіль посол у Білорусі виявляється політичним висуванцем, а не кадровим дипломатом. Дещо дивне ставлення з боку офіційного Києва до держави, інтереси якої Україна намагається відстоювати в Європі.

Віктор Янукович, який увійшов у раж, на засіданні Ради регіонів щедрою рукою виписав «чорні мітки» представникам гуманітарного блоку уряду. Напевно, не дарма, хоча після інтерв`ю міністра науки, освіти, спорту і сім`ї Дмитра Табачника радіостанції «Эхо Москвы» тому варто було залишити свій пост добровільно. За всієї проросійськості української політики так відверто підлабузнюватися до північно-східного сусіда офіційні особи України собі ще не дозволяли. Але пан Табачник успішно довів, що для здібної людини немає нічого неможливого.

Парад-алє віце-прем`єрів

Микола Азаров, чий склад кабінету після призначення прем`єром змінився на третину, продовжує демонструвати патологічний оптимізм. Пісня про те, що кредити МВФ Україні за великим рахунком ні до чого, може стати для Миколи Яновича в політичному сенсі слова похоронним маршем. Хоча Азаровим ніхто й ніколи в коридорах влади не був зачарований, сьогодні там росте глухе невдоволення роботою глави уряду. Від звільнення його рятує поки відсутність гідного змінника. Юлія Тимошенко одразу звернула увагу на прагнення Януковича позбавитися главиу уряду. Правда, Юлії Володимирівні навряд чи судилося працювати прем`єром при нинішньому президентові.

Персональну рекламну кампанію провів перший віце-прем`єр Андрій Клюєв. Він встиг не тільки пообіцяти підписання угоди про асоціацію з ЄС до кінця року, але й припустив можливість нових газових контрактів із Росією. Андрій Петрович відточує свою майстерність парламентера на різних напрямках, але дуже багатий, щоб легко стати новим главою уряду. Не бідний і Сергій Тігіпко, який публічно печеться про проведення пенсійної реформи. На думку віце-прем`єра, її необхідно прийняти до 4 липня, інакше лідер «Сильної України» збирається піти у відставку. Здавалося б, Сергію Леонідовичу не має бути притаманна наївність – він має в своєму розпорядженні ще комсомольський досвід роботи, і повинен розуміти, що лякати президента відставкою небезпечно. Парламентський комітет завернув уряду й новий варіант пенсійної реформи, за який у нинішніх економічних умовах можуть голосувати тільки депутати, начисто позбавлені інстинкту політичного самозбереження.

Арбузов дозріває

Неочікуваного удару по позиціях уряду наніс голова правління Національного банку. Сергій Арбузов звинуватив виконавчу владу в інфляційних тенденціях і дав зрозуміти, що саме уряд несе відповідальність за проблеми у відносинах з МВФ.

Хочеться вірити, що покоївку гіперсексуальному Домініку Стросс-Кану підіслали не за розпорядженням Азарова. Якщо бути серйозним, то протеже старшого президентського сина, який очолює Нацбанк, робить перші кроки у великій апаратній грі. Це природно для чиновника, що недавно перебрався в столицю. Поки Сергію Геннадійовичу не варто примірятися до прем`єрського портфеля – аж надто складна ситуація в українській економіці.

Євген Магда