Чорновіл пояснив Нашій Україні, чому її «розведуть» на виборах

Нардеп-регіонал Тарас Чорновіл сьогодні в кулуарах парламенту заявив журналістам, що на майбутніх дострокових виборах Блок «Наша Україна» не зможе брати участь у формувати територіальних виборчих комиссій. Про це повідомляє сайт Партії регіонів.

За словами Чорновола, такого права депутати позбавили себе самі, склавши повноваження. Враховуючи те, що Апеляційний суд Києва відмовився розглядати питання про неправомочність обнулення списків «НУ», кандидати від цього блоку, згідно Закона «Про вибори народних депутатів України», не матимуть своїх представників у тервиборчкомах.

«Законом визначено, що виключно голови фракцій мають право подавати списки таких кандидатів», - сказав, зокрема, Тарас Чорновіл.

В той же час депутат-регіонал зауважив, що представники Блоку Юлії Тимошенко зможуть мати своїх представників у тервиборчкомах, у випадку якщо буде ухвалено рішення про обрання керівником фракції БЮТ Миколи Замковенка. «Тоді саме Замковенко зможе подати кандидатів від БЮТ», - резюмував Чорновіл.