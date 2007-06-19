Україна наполягає на відмові від посередників при оформленні віз до країн ЄС

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна наполягатиме на відмові від посередництва при оформленні віз до країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Ми поставили це питання досить жорстко, оскільки ми вважаємо, що робота посередників у цих питаннях не відповідає духу тієї угоди, яка ми вчора підписали. Ми вимагатимемо, щоб жодних посередників у цій роботі між Україною і ЄС не було», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, використання посередників призведе до порушення умов, передбачених в угоді про спрощення візового режиму.

Глава уряду також вважає, що українська сторона «врешті-решт доб`ється своєї мети».

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Україна і Європейський Союз за підсумками засідання Ради з питань співпраці в Люксембурзі підписали угоду про спрощення візового режиму. Угода набуває чинності після ратифікації Верховною Радою України і Європарламентом.

Того ж дня МЗС України оголосило заяву, в якій зазначається, що вартість віз не може підвищуватися через залучення посередників, а сама участь посередників має обговорюватися на двосторонньому рівні.

Крім того, в заяві МЗС висловило надію, що для всіх українських громадян у посольствах країн - членів ЄС існуватиме уніфікований перелік документів, необхідних для оформлення візи.

Посольства Бельгії, Нідерландів і Німеччини в Україні приймають документи на видачу віз через спеціальний Центр обробки візових запитів, створений компанією VFS. Громадяни, які хочуть одержати візу в одну з цих країн, окрім вартості самої візи, сплачують ще й вартість послуг цієї компанії.