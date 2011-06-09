Луценко: я набрав чотири кілограми й активно займаюся фізкультурою

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що після голодування почав поступово приходити до норми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам під час перерви у судовому засіданні в Печерському районному суді.

«Я почуваю себе нормально. За два тижні після голодування я набрав чотири кілограми. Зараз я активно займаюся фізкультурою», - сказав екс-міністр, зауваживши, що за весь час перебування у неволі лише один раз скаржився на проблеми зі здоров’ям, коли перебував минулого разу у залі судового засідання.

За його словами, це було пов’язано з тим, що в нього атрофувалися м’язи і важко було стояти.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

22 квітня 2011 року Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

23 травня на засіданні Печерського районного суду Києва Ю.ЛУЦЕНКО заявив про припинення голодування, й після суду його відвезли до СІЗО.