Регіонал звинуватив Ющенка у «хамстві»

Депутат-регіонал Вадим Колесніченко здивований заявою екс-президента Віктора Ющенка про помилкове виконанні владою договорів з Росією в газовій сфері.

"Я дуже здивований заявою колишнього глави держави і його позицією, яка полягає в тому, що нібито виконання газових контрактів з Росією є помилкою", - цитує Колесніченка прес-служба Партії регіонів.

Депутат висловив переконання, що виконання контрактів, укладених від імені держави, є не помилкою, а обов`язком, незважаючи на зміну керівництва країни, пише Українська правда.

"І мене дивує той факт, що людині, яка протягом п`яти років очолювала Українську державу, доводиться пояснювати такі елементарні речі", - додав він.

"Інша справа, що колишній президент не зміг устежити за своїм ушлим прем`єр-міністром, яка дійсно уклала кабальний для української сторони газовий контракт з РФ. Однак, чинне керівництво країни, як відомо, вже веде переговори з Росією, спрямовані на встановлення справедливої ​​ціни на газ", - підкреслив політик.

Коментуючи висловлювання екс-президента про те, що дотримуватися даних угод означає бути хохлом, Колесніченко зазначив: "Віктор Ющенко скинув маску і показав своє справжнє обличчя, продемонстрував таке панське і поблажливе ставлення до громадян, яким доводиться жити за договором, укладеним в час його перебування головою держави".

"Це те, що в пристойному суспільстві називається хамством", - резюмував депутат.