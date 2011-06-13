Чи часто митрополит Агафангел вдається до прокльонів?

Одеський митрополит АГАФАНГЕЛ (у миру - Олексій САВВІН - УНІАН) «нікого не проклинає» і молиться «за людей самих різних поглядів і політичних переконань».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату у зв`язку з виступом в ефірі московської радіостанції "Эхо Москвы" відомого журналіста Олексія ВЕНЕДИКТОВА, який нещодавно в Одесі зустрічався з головою місцевої єпархії.

«Прес-служба Одеської єпархії наполегливо просить журналістів точно передавати слова співрозмовника (навіть якщо, як у даному випадку, вони були озвучені під час приватної бесіди), і не приписувати у гонитві за сенсацією нікому, а тим більше православним ієрархам, неправдивих і скандальних висловлювань», - ідеться у заяві.

Прес-служба цитує фразу журналіста О.ВЕНЕДИКТОВА, що стосується спростовуваного епізоду: "Розповідали, що коли до нього (АГАФАНГЕЛА) приходили - він же ще службу править, незважаючи на 73-річний вік, - підходили до нього парафіяни за благословенням, він запитував: "За кого голосував? За ЮЩЕНКА? - Пішов без благословення. Дякуй, що не прокляну!" Це я не чутки розповідаю, а розповідаю те, що розказував він".

«У зв`язку з цим прес-служба Одеської єпархії уповноважена заявити, що ні в ході приватної бесіди з паном ВЕНЕДИКТОВИМ, ні в інший час митрополит Одеський і Ізмаїльський АГАФАНГЕЛ не повідомляв про згаданий журналістом епізод. Цей епізод не тільки не мав місця, але й не міг відбутися в принципі, оскільки владика АГАФАНГЕЛ ніколи ні словами, ні діями нікому не погрожував ніякими "прокльонами" за що б то не було », - підкреслює прес-служба, додаючи при цьому, що «митрополит АГАФАНГЕЛ є авторитетним архіпастирем» УПЦ МП.

Між тим, О.ВЕНЕДИКТОВ не перший журналіст, який інформує громадськість про «прокльони» АГАФАНГЕЛА на адресу віруючих, колишніх прихильників Віктора ЮЩЕНКА у 2004 році. Наприклад, автор порталу «Релігія в Україні» Володимир МЕЛЬНИК наводив свого часу слова АГАФАНГЕЛА, розміщені на одному з ресурсів, що видаються з його ж благословення: «Ті, хто не прийде на виборчі дільниці, сказав він з амвона, - і не проголосує за Віктора ЯНУКОВИЧА, повинен буде покаятися в цьому...»

Не менш відоме також реагування керівництва Одеської єпархії УПЦ МП у жовтні 2009 року на публікацію "Ритуальні гонорари Одеських храмів", підписану трьома журналістками газети «Сегодня». Спершу митрополит АГАФАНГЕЛ публічно вимагав від журналісток вибачитися за статтю, потім на офіційному сайті Одеської єпархії, головним редактором якого є сам АГАФАНГЕЛ, стаття була названа «замовною» і з`явилося повідомлення із вказівкою духовенству молитися про "надоумлення журналісток хворобами": "Відтепер у Свято-Успенському, Свято-Пантелеймонівському, Свято-Іллінському і Свято-Іверському чоловічих монастирях будуть молитися про те, щоб Господь надоумив скорботами і хворобами озлоблених, збожеволілих наклепників на Христа і Його Святу Церкву Ольгу КНЯЗЬ, Світлану ГОДОВЕНКО і Лілію ФЕЩЕНКО".

Крім того, на офіційному сайті Одеської єпархії була розміщена заборона згаданим журналісткам - «єретикам, розкольникам, іновірцям і безбожникам, ...шукачам "сірячинної правди" КНЯЗЬ, ГОДОВЕНКО і ФЕЩЕНКО» - «запалювати свічки і здійснювати будь-які молитовні дії у православному храмі».

«Так що шукачі "сірячинної правди" КНЯЗЬ, ГОДОВЕНКО і ФЕЩЕНКО можуть розслабитися - придбання і запалювання свічок їх жодним чином не стосується, більше того, це їм прямо заборонено», - повідомлялося на сайті.

У свою чергу, настоятель жіночого монастиря СЕРАФИМА (в миру Надія ШЕВЧИК - УНІАН), відома в Одесі і далеко за її межами релігійна діячка, публічно підтвердила правдивість фактів, наведених журналістками. «Ви написали правду, як і повинні робити журналісти», - сказала вона.

Примітно і те, що прес-служба Одеської єпархії не спростувала ряд інших, не менш гострих, фрагментів оприлюдненої бесіди головреда «Эхо Москвы» з митрополитом АГАФАНГЕЛОМ. Зокрема те, що, за словами одеського митрополита, «навіть якщо вся Українська православна церква вирішить вийти з Московського патріархату, то сам митрополит буде проти цього». «Навіть якщо Собор вирішить», - заявив АГАФАНГЕЛ.

«Він, до речі, є членом Святійшого синоду РПЦ Московського патріархату. Він різко критикує за слабкість президента ЯНУКОВИЧА зі словами, що президент повинен вести більш жорстку політику по відношенню до «помаранчевих», повинен виконувати свої передвиборні обіцянки: «наша спільна батьківщина - СРСР» - дослівно з його дозволу передаю. Я не брав інтерв`ю, ми розмовляли за обідом дуже довго, дві з половиною години», - розповів О.ВЕНЕДИКТОВ про свою бесіду зі священнослужителем.

Журналіст при цьому зазначив, що сам АГАФАНГЕЛ «дуже прямий, жорсткий. Абсолютно впевнений, що вся «помаранчева зараза» фінансується з-за кордону, головні вороги - румуни, звісно».

«Говорить: є патріарх у Києві, а я - тутешній патріарх. У мене на Великдень всі стоять зі свічками. Жорсткий. Я зрозумів, що правіше за нього тільки стінка. А це важливо, тому що він дуже авторитетна людина. От якщо він виведе людей на площу - він виведе. З будь-якого питання. Його побоюються і президент і губернатор. Це людина з непохитними принципами і з величезною харизмою. Просто треба розуміти, думаю, що перемога «Партії регіонів» в Одеській області абсолютно точно - і його заслуга», - сказав О.ВЕНЕДИКТОВ.

Журналіст також зазначив, що голова Одеської єпархії дотримується радикальних поглядів щодо Європи і Євросоюзу. «Куди нам до Європи? Який Євросоюз? Це все фашисти! ...Який флот в Севастополі американський? Неподобство! Чому вони дали дозвіл заходити?», - зацитував АГАФАНГЕЛА головред «Эхо Москвы», зазначивши, що митрополита слухає «значна частина електорату».

Крім того, О.ВЕНЕДИКТОВ повідомив: «Ще АГАФАНГЕЛ сказав цікаво: «Ви розумієте, Львів - це ж наша Чечня».