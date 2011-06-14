Ющенко: В Україні 4 православні конфесії. Це ненормально

Лідер партії «Наша Україна», екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна прийде до єдиної Помісної православної Церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у неділю в Івано-Франківську, виступаючи на віче-реквіємі у Дем’яновому Лазу на вшануванні жертв комуністичного терору.

«Я переконаний: ми прийдемо до єдиної Помісної православної церкви, - наголосив В.ЮЩЕНКО. – Бо, як буде в нас в Україні єдина Помісна православна церква, ми вирішимо будь-які питання. Для цього нам треба все зробити».

В.ЮЩЕНКО нагадав, що де є православ’я, там народи мають свої православні церкви: болгарська православна церква, румунська, грузинська, російська.

А той факт, що в Україні є аж чотири православних церкви, назвав «ненормальним». «В Україні 4 православні конфесії, - зауважив він. – Це ненормально».

За словами В.ЮЩЕНКА, «питання української Помісної православної церкви вирішується не в Москві, і, навіть, не в Константинополі, а в наших серцях».

«Не опускайте руки, - звернувся до учасників віча В.ЮЩЕНКО. – Україна починається з вас. Навіть не з президента, прем’єра чи голови сільради. Хоча б було добре, якби і з них також».