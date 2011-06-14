Наливайченко знайшов «альтернативу русскому міру»

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликав підтримувати молодіжні організації та їхні ініціативи.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив під час зустрічі з молоддю в Івано-Франківській області.

«Ми маємо підтримати молодих активних людей у їхніх українських справах, аби влада зрозуміла, що ми не збираємося здавати позиції», - сказав він.

На думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, саме завдяки оновленню політики, приходу до неї молодих патріотів в Україні буде заборонено комуністичну партію і комуністичну ідеологію. «Є альтернатива «русскому міру» - це наш український світ і наша українська молодь», - сказав він.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що підтримка не означає залежності молодіжних організацій від політиків. «Наше завдання – бути партнерами. Не очолювати молодь, не творити «комсомол», а дати молодим людям можливість реалізувати свої ініціативи», - сказав політик і закликав молодь творити українську справу, не боятися і бути впевненими у своїх силах.

Також голова політради «Нашої України» закликав молодіжні громадські організації долучитися до громадського комітету захисту чесних виборів, аби не дозволити спотворення волевиявлення громадян.

Голова політради «Нашої України» В.НАЛИВАЙЧЕНКО, перебуваючи на Прикарпатті, зустрівся з представниками молодіжних громадських організацій. Участь у зустрічі взяли 22 молодіжні організації, активісти самоврядування чотирьох вузів та громадські організації з усієї області.

У цей день політик також побував у Тернопільській області, де долучився до учасників фестивалю в Бережанському замку.