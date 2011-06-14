Тягнибок знає, чому «бісяться червонопрапорники»

Лідер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК закликає українців захищати свою честь та історичну пам’ять, попри спроби деяких політиків нав’язати неукраїнські цінності.

Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив учора, 12 червня, на віче-реквіємі із вшанування пам’яті жертв комуністичного режиму у Дем’яновому Лазу поблизу Івано-Франківська.

«Нині ми схиляємо голови перед пам’яттю десятків тисяч, сотень тисяч, мільйонів невинних жертв, яких знищили тільки через те, що вони були українцями», – сказав він.

О.ТЯГНИБОК вважає, що масові розстріли українців у Дем’яновому Лазу – одна з тих «глибоких, непростимих кривавих ран, які залишила совєцька армія на тілі Галичини у червні 1941 року».

Лідер «Свободи» нагадав учасникам віча, що діялося у Львові після 22 червня 1941 року. «Там (у Львові) 1941 року між 22 і 28 червня, коли большевицька червона армія вже відходила, а гітлерівські війська ще не прийшли до Львова, почали відкривати двері тюрем і виносити трупи українців. Українців, яких «совєти» хапали на вулицях через те, що вони були у вишиваних сорочках, що вони говорили українською мовою. Цих трупів були тисячі. Наприкінці червня 1941 року вулиці Львова виглядали жахливо – вони були всіяні понівеченими тілами закатованих чоловіків, жінок і дітей. У місті стояв такий сморід, що вимушені були включати дизельні мотори, аби запах спаленої солярки перебивав трупний запах. Люди ходили поміж тих трупів і впізнавали своїх родичів. Це було 22 червня 1941 року», – нагадав О.ТЯГНИБОК.

За його словами, зараз, «на 20-му році Незалежності України, різні добкіни, симоненки, комуністи, які тепер знов ожили, хочуть влаштувати танці на кістках 22 червня у Львові».

«І вони аж ніяк не хочуть приїхати в Дем’янів Лаз чи походити по львівських тюрмах, схиливши голови перед невинними жертвами. Натомість, вони нам втовкмачують, що це ми маємо схилятися перед червоними прапорами, з якими вони приходили і по-садистськи знищували нашу націю. Вони зараз тому так бісяться, бо українці не стали перед ними на коліна і не почали молитися їхній червоній шматі», - підкреслив політик.

Він закликав присутніх «пам’ятати нашу історію і шанувати всіх українців – і знищених, і тих, які боролися, аби ми сьогодні мали вільну Українську державу і могли говорити рідною мовою».

«Ми повинні захистити свою честь і свою пам’ять, хто б і що нам не нав’язував. І ніякі червонопрапорні провокації не заберуть у нас відчуття волі, незалежності. Ніхто в нас не забере нашого майбутнього і майбутнього наших дітей. А режим українофобів має пам’ятати: влада є тимчасовою, а нація – вічною. І ми, українці, обов’язково переможемо», - наголосив О.ТЯГНИБОК.

Довідка УНІАН. Дем'янів Лаз – урочище біля Івано-Франківська, місце масових розстрілів в'язнів з тюрми НКВД. Під час розкопок тут знайшли людські кістки 525 осіб. Для 22 із них вдалося встановити особу, робота в архівах СБУ дозволила визначити імена іще 400 страчених.

В 1970 році після передачі на Радіо Свобода, місцевий ландшафт змінили за допомогою важкої техніки, щоб завадити майбутнім спробам пошуків. Незважаючи на це в 1989 році було проведено успішні розкопки, які організувало місцеве відділення «Меморіалу». В 1998 році недалеко від поховань відкрили меморіальний комплекс "Дем'янів Лаз".