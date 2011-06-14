Кириленко каже, що Тимошенко «перечитує по 4 тисячі сторінок на день»

Лідер "БЮТ-Батьківщина" Юлія Тимошенко цього тижня завершує ознайомлення з матеріалами своєї кримінальної справи.

Про це сказав лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Іван Кириленко на погоджувальній раді парламенту у вівторок.

За його словами, Тимошенко "перечитує по 4 тисячі сторінок на день".

"У зв’язку з набуттям чинності страшного закону про скорочення терміну ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, у Юліі Тимошенко цього тижня спливає термін ознайомлення з матеріалами справи", - сказав Кириленко.

Він також заявив, що фракція БЮТ вимагатиме від колег виконання рішення Європейського парламенту щодо переслідування опозиції в Україні.

Кириленко наголосив, що Європарламент є однією з найвпливовіших європейських інституцій, "рішення якої потрібно неуклінно виконувати".

Як відомо, Європарламент закликав українську владу не переслідувати політичну опозицію і пом’якшити їм запобіжні заходи, зокрема - екс-прем’єру Юлії Тимошенко, яка перебуває під підпискою про невиїзд, та екс-голові МВС Юрію Луценко, який утримується під вартою в СІЗО.

"Українська правда"