Нардепи подумують попрацювати понаднормово

У Верховній Раді України протягом 29 і 30 червня та 1 липня можуть відбутися додаткові пленарні засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне питання обговорювалося сьогодні під час Погоджувальної ради.

Зокрема, як зазначив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, у нього відбулися консультації з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, під час яких обговорювалося питання щодо можливої зміни графіку роботи парламенту.

За словами О.ЄФРЕМОВА, це зумовлено тим, що не всі питання, внесені урядом, включені до порядку денного.

Лідер фракції Партії регіонів зауважив, що саме тому, якщо буде потреба, доцільно було б провести додаткові пленарні засідання.

У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН нагадав, що до кінця поточної сесії залишилося два пленарних тижня, зокрема, парламент працює у пленарному режимі з 14 по 17 червня та з 5 по 8 липня, а з 20 по 24 червня та з 29 червня по 1 липня депутати працюють у фракціях та комітетах, а також у виборчих округах.

В.ЛИТВИН зауважив, що відбудуться додаткові консультації лідерів фракцій, на яких і буде вирішене питання щодо можливості проведення додаткових пленарних засідань 29-30 червня та 1 липня.

Голова ВР звернувся до депутатів з проханням сформувати перелік питань, які потребують негайного розгляду.