У списку кандидатів на місце Азарова - нове прізвище

Влада розглядає чотири кандидатури на посаду прем`єр-міністра у разі відставки чинного глави уряду Миколи АЗАРОВА.

Про це пише газета "Сегодня" (№ 127 від 14 червня) з посиланням на власні джерела.

"Раніше можна було сказати, що уряд працює не дуже добре, однак він ніби-то забирав на себе громадянський негатив від Президента. Проте нині уряд вже негатив Президенту передає. Він стає токсичним активом (токсичний актив - сленговий вираз інвесторів часів кризи 2008 року, яким позначалися неліквідні цінні папери, яких треба позбутися якнайшвидше будь-яким способом)", - цитує газета слова високопоставленого джерела в Партії регіонів.

За інформацією видання, на даний час розглядаються такі кандидатури, як перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ, віце-прем`єр Борис КОЛЕСНІКОВ, голова Нацбанку Сергій АРБУЗОВ і губернатор Дніпропетровської області Олександр ВІЛКУЛ.

"До ВІЛКУЛА, як то кажуть, останнім часом буде прихильно ставиться Президент. Також, що цікаво, ВІЛКУЛ зараз розглядається як один з кандидатів на пост віце-прем`єра з ЖКГ. Однак в уряді не особливо вірять, що дніпропетровський губернатор погодиться на цю посаду, вважаючи, що її обійме губернатор Черкаської області Сергій ТУЛУБ", - пише "Сегодня".

Крім того, газета повідомляє про можливу відставку міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА. "Його відставка вірогідна (хоча, як і у разі з АЗАРОВИМ, не 100%). Причому розглядається варіант введення поста гуманітарного віце-прем`єра, на якого зараз саме шукають кандидата", - уточнює видання.