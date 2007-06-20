Блок Тимошенко звинувачує “регіоналів” у створенні штучної кризи на ринку хліба

Блок Юлії Тимошенко звинувачує представників Партії регіонів у створенні штучної кризи на ринку хліба та покладає відповідальність на уряд за підвищення цін на хліб у деяких регіонах України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

“Схема цьогорічної хлібної кризи є класичною схемою спекулянтів, які діють на ринку зерна. Спочатку уряд ЯНУКОВИЧА надає ліцензії наближеним бізнес-структурам, які скуповують хліб у селян, потім - анонсує хлібну катастрофу (як це сталося на минулому засіданні уряду). У відповідь монополісти піднімають ціни. Це класична схема спекуляцій на ринку зерна. Висновок напрошується один - криза штучна”, - йдеться у заяві.

На думку БЮТ, Партія регіонів намагається звинуватити опозицію, оскільки розуміє, що вся відповідальність лежить на уряді. “Саме ділки з цього уряду абсолютно контролюють хлібний ринок. Зокрема, власником найбільших хлібних підприємств на Півдні і Сході України є Михайло ТАБАЧНИК (Миколаївхліб, Одеський коровай, Украгролізинг і т.д.) – брат гуманітарного віце-прем`єра з уряду ЯНУКОВИЧА. Ще одна структура "Сістем Кепітал Менеджмент", засновником якої є Ринат АХМЕТОВ розповсюджує прес-релізи про те, що не має відношення до хлібного бізнесу. Проте акції комбінатів хлібопродуктів (ВАТ "Донецький комбінат хлібопродуктів №1", ВАТ "Горлівський хлібокомбінат", ВАТ "Маріупольській хлібокомбінат" та інш.) передані підприємству, яке знаходиться за тією самою адресою, як і засновник. Цей список продовжує депутат-“регіонал” Юрій ЛЕЩИНСЬКИЙ”, - уточнюється у заяві.

БЮТ вважає, що на минулорічному врожаї пшениці бізнес-структури, наближені до “регіоналів”, заробили кілька разів. “В результаті змови зернотрейдерів та "хлібних баронів" селян було пограбовано двічі: торік, коли у них за безцінь скуповувалася пшениця, та цього року, коли в середньому на 14%, а в деяких регіонах на 30%, збільшилася вартість хліба”, - заявляє БЮТ.

Блок Юлії Тимошенко вимагає звільняти з посад директорів тих хлібокомбінатів, де вартість хліба збільшуватиметься навіть на копійку. “Тих, хто нишпорить по кишенях громадян та заробляє таким чином мільйонні капітали, треба звільняти, незалежно від близькості до будь-якої політичної сили. БЮТ вимагає від уряду негайно припинити зростання цін на хліб, а РНБОУ та Президенту - відповідним чином відреагувати на бездіяльність Кабінету Міністру”, - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 18 червня віце-прем`єр-міністр Віктор СЛАУТА продемонстрував, за його словами, наказ почесного президента ТОВ "Хлібні інвестиції", депутата фракції БЮТ Юрія ТРИНДЮКА, в якому він зобов`язав всі підприємства цього ТОВ з 11 червня підвищити ціни на хлібну продукцію.