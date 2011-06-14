ЗМІ: Янукович вимагає цього тижня прийняти пенсійну реформу

Президент України Віктор Янукович через свого представника у Верховній Раді народного депутата фракції ПР Юрія Мірошниченка вимагає від парламенту розглянути на цьому тижні законопроекти №7455 («Про законодавче забезпечення реформування пенсійної системи») і №7562 («Про гарантії держави виконання рішень суду»)

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела.

Доопрацьований урядом законопроект про пенсійну реформу, як і раніше містить безліч непопулярних норм. Зокрема, норму про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років на 6 місяців щороку протягом 10 років.

Окрім того, так само планується збільшити мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком з 5 до 15 років і підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі для жінок з 20 до 30 років і для чоловіків — з 25 до 35 років.

Не змінилися пропозиції щодо збільшення віку виходу на пенсію для чоловіків-держслужбовців — 62 роки. Проте цей вік буде максимальним і продовжити перебування на держслужбі з 2013 року вже буде не можна.

Як і раніше пропонується збільшити необхідну вислугу для військовослужбовців — з 20 до 25 років.

Що стосується законопроекту №7562, то він, як зазначалося не відповідає своїй назві і передбачає фактичне скасування більшості пільг для багатьох категорій громадян, дозволяє Кабміну приватизувати об`єкти, раніше заборонені до приватизації і багато іншого.

Зокрема, законопроект передбачає внесення змін до 17 діючих законів. При цьому зміни лише до чотирьох законів мають відношення до предмета законопроекту — забезпечення виконання судових рішень.

Згідно з текстом документа, соціальні виплати та пільги чорнобильців, афганців, ветеранів та інвалідів війни, міліціонерів, шахтарів, медиків і вчителів відтепер будуть регулюватися не законами, прийнятими Верховною Радою, а Кабінетом міністрів у ручному режимі, що прямо суперечить чинній Конституції Україні.

При цьому в законопроекті вказується, що порядок і розмір виплат щорічно встановлюється Кабміном з урахуванням реальних фінансових можливостей держави. Це означає, що уряд може відмовити пільговим категоріям громадян соціальної допомоги, якщо вирішить, що в бюджеті на це немає грошей.

Також, законопроектом пропонується внести зміни до статті 7 закону «Про трубопровідний транспорт». Ця стаття в її нинішній редакції забороняє реорганізацію та приватизацію державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту (МТТ), а також забороняє відчуження і будь-які маніпуляції з основними фондами та акціями державних підприємств МТТ, НАК «Нафтогаз», дочірніх та заснованих нею підприємств і газосховищ.

Заропонованими змінами передбачається наділити Кабінет міністрів повноваженнями визначати перелік підприємств, на які поширюється дія статті 7 закону «Про трубопровідний транспорт».