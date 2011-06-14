Пшонці привезуть резолюцію Європарламенту щодо Тимошенко

Сьогодні, 14 червня, народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» відвідають Генеральну прокуратуру України та особисто генпрокурора Віктора ПШОНКУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, парламентарії вимагатимуть від Генпрокуратури виконати резолюцію Європейського парламенту про ситуацію в Україні: «Справи Юлії Тимошенко та інших членів колишнього уряду».

Депутати прибудуть на Різницьку, 13/15, о 14.00.

Як повідомлялося, в резолюції, ухваленій 9 червня, Європарламент, зокрема, закликає українську владу не переслідувати опозицію і скасувати заборону на поїздки лідеру партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, а також змінити міру запобіжного заходу Юрію ЛУЦЕНКУ та іншим політичних в’язнів.

3 червня народні депутати не змогли отримати пояснень від генерального прокурора В.ПШОНКИ, чому він не реагує на скарги Ю.ТИМОШЕНКО. Тоді помічник генпрокурора повідомив, що В.ПШОНКА захворів, а тому не зможе зустрітися з депутатами.