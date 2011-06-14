Регіонал радить опозиції спочатку самодисципліною зайнятися

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що питання про персональне голосування народних депутатів не є проблемою, яку можна вирішити протягом короткого часу.

Про це він заявив журналістам, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН вимогу фракції НУ-НС ухвалити відповідний закон до кінця поточної сесії Верховної Ради.

«Ті хлопці, які щось вимагають, вони приходять до зали, виступають з якоюсь заявою, розвертаються і йдуть геть. Спочатку потрібно самодисципліною зайнятися», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він наголосив, що це питання буде виникати ще не один день, оскільки неможливо за один день змінити робочий процес. За словами О.ЄФРЕМОВА, опозиція це чудово розуміє, але використовує цю тему для піару.

Лідер фракції Партії регіонів додав, що якщо говорити про сенсорне голосування, то потрібно взагалі міняти всю процедуру голосування у парламенті, зокрема, потрібно передбачити, яким чином відбуватиметься одночасне проведення пленарних засідань та засідань комітетів ВР.

«Нам потрібно у такому випадку міняти систему голосування, як це відбувається у європарламентах: це питання не сьогодення. Це неможливо», - сказав О.ЄФРЕМОВ.