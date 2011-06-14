Тарасюк підозрює, чим Ющенко «розплачується» за державну дачу

Голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що колишній Президент Віктор ЮЩЕНКО критикою на адресу екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО намагається «відпрацювати згоду керівництва держави на його проживання на державній дачі».

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Б.ТАРАСЮКА.

«Так виглядає, що Віктор ЮЩЕНКО підрядився виступати додатковим обвинувачувачем у справі проти Юлії ТИМОШЕНКО - справі, яка має політичне замовлення», - підкреслив Б.ТАРАСЮК.

"Очевидно, у такий спосіб ЮЩЕНКО намагається відпрацювати згоду керівництва держави на своє перебування в державній резиденції Президента ось вже півтора роки. Бог йому суддя», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Говорячи про критику В.ЮЩЕНКОМ газових контрактів, укладених урядом Ю.ТИМОШЕНКО у 2009 року, Б.ТАРАСЮК зазначив, що «саме з благословення Президента ЮЩЕНКА у січні 2006 року було зруйновано контракт, за яким Україна ще й досі могла б отримувати газ по 50 доларів за тис. кубометрів».

Як повідомляв УНІАН, 11 червня В.ЮЩЕНКО висловив думку, що найбільшою помилкою нинішньої влади є виконання газових контрактів, підписаних екс-прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.

«Найбільша помилка цієї влади це те, що вона прийняла до виконання угоду, яку підписала ТИМОШЕНКО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Про що там домовлялися ПУТІН і ТИМОШЕНКО уже сьогодні відчувають 46 млн. людей, тому приймати це до виконання, значить, бути хохлом. Це неправильно», - підкреслив колишній Президент.