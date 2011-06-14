Freedom House рекомендує Януковичу звільнити Табачника

Міжнародна правозахисна організація Freedom House рекомендує Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ звільнити Дмитра ТАБАЧНИКА з посади міністра освіти.

Про це йдеться у звіті Freedom House “Б’ючи на сполох. На захист демократії в Україні”, презентація якого відбулася сьогодні у Києві.

«Звільнити з посади міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, можливо, найбільш контраверсійну фігуру у складі уряду, за сіяння непотрібного і небезпечного розділення України за питаннями ідентичності, мови та освіти», - наголошується в документі.

Freedom House наголошує, що відмінний історичний досвід і погляди українців у східній та західній частинах країни зумовили низку культурних розбіжностей стосовно національної ідентичності, мови та релігії. «Спірні культурні питання в Україні є помітними та політизованими, оскільки багато хто стверджує, що зміцнення української ідентичності є необхідною умовою довгострокової незалежності держави», - зазначається у звіті.

На думку експертів, державна політика щодо освіти, мови та релігії визнається стратегічно важливою, оскільки вона допомагає формувати погляди населення, особливо молодшого покоління.

«Багато хто у Партії регіонів сприймав сильне просування колишнім Президентом ЮЩЕНКОМ української ідентичності та мови як відчуження від російськомовних громадян на сході, не кажучи вже про Росію. Сьогодні багато хто у центральній і західній Україні побоюються, що новий уряд і міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК зокрема просувають реакційну політику проти української мови, ідентичності та релігії», - йдеться в звіті.

На думку експертів, опоненти Президента Віктора ЯНУКОВИЧА вважають, що уряд може відмовитися від спроб ухвалити нове законодавство про затвердження російської мови як другої офіційної і скасувати спірний законопроект про освіту. Тим не менше, вони вважають, що уряд не в змозі проводити політику, яка допомогла б об`єднати країну, і позиція Міністерства освіти явно підриває почуття національної єдності.

«Дехто із громадськості стверджує, що урядовий законопроект щодо освіти намагається представити російську модель освіти в Україні, міцніше пов`язуючи російські та українські освітні кола між собою і в той же час «будуючи Берлінський мур між українською та західною системами освіти». І зараз ці критики стверджують, що відмова визнавати іноземні професійні ступені в Україні не допускає українців з іноземною освітою до ключових професій і знеохочує до навчання за кордоном. Тоді як урядовому законопроекту не вдалося заручитися підтримкою більшості, Д.ТАБАЧНИК (з яким ми не зустрічалися) був звинувачений у нехтуванні інтересами України в цій дискусії», - наголошують у Freedom House.

Крім того, зазначають експерти, міністр скасував кілька освітніх реформ епохи В.ЮЩЕНКА, пов’язаних зі стандартами вступу до університету, і це рішення може знову відкрити двері для корупції у цій галузі. Аналогічним чином зусилля Д.ТАБАЧНИКА стосовно закриття недоукомплектованих шкіл задля економії коштів непропорційно і систематично зачепили україномовні школи, особливо в Луганську, Донецьку та Одесі, спричинивши місцеві протести. Критики міністра також вказують на політизацію кадрових рішень в університетах.

«Ми чули, що студенти університетів, як українці, так і іноземці, скаржаться на необхідність платити за хороші оцінки і на корупцію при реєстрації на предмети і студентські візи. Це явище не нове і воно не виникло з обранням В.ЯНУКОВИЧА Президентом, але почуття відсторонення від цієї проблеми серед студентів – “як воно було, так і буде” – викликає розчарування», - зазначають експерти Freedom House.