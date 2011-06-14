Нардепам-бютівцям знову не вдалося «впіймати» Пшонку

Народним депутатам від "БЮТ-Батьківщини" вдруге не вдалося зустрітися з генеральним прокурором України Віктором ПШОНКОЮ, щоб отримати від нього пояснення, чому після завершення досудового слідства екс-прем’єру, лідеру «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО не скасовують підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам біля Генеральної прокуратури народний депутат Роман ЗАБЗАЛЮК.

За його словами, депутатам було повідомлено, що В.ПШОНКА перебуває на засіданні Вищої ради юстиції України, тому не зможе сьогодні з ними поспілкуватися.

«Ми хочемо поінформувати вас, що наш черговий візит до генпрокурора України знову не досяг мети… Як нам пояснив начальник управління Генеральної прокуратури, його (В.ПШОНКИ) помічник, В.ПШОНКА на цей час знаходиться на засіданні Вищої ради юстиції», - сказав Р.ЗАБЗАЛЮК.

Він зауважив, що депутати зареєстрували у Генпрокуратурі своє звернення, під яким поставили підпис понад 40 парламентаріїв. У зверненні вони вимагають привести у відповідність до чинного законодавства дії Генпрокуратури, зокрема, відповісти на звернення і депутатські запити, які були надіслані раніше і термін дії за якими уже збіг.

Як зазначив депутат, «ми попереджаємо, що в обов’язковому порядку будемо звертатися про грубе порушення Генеральною прокуратурою діючого законодавства до Європейського парламенту. Адже безпосередньо Генпрокуратура зобов’язана виконувати міжнародні угоди, чого не відбувається».

Р.ЗАБЗАЛЮК від імені своїх колег вкотре наголосив, що сьогодні в Україні здійснюються політичні репресії проти Ю.ТИМОШЕНКО і екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

За його словами, причиною цьому є острах влади, що вказані особи, маючи можливість вільно пересуватися територією України, зустрічатимуться з громадянами і розповідатимуть їм про ситуацію у державі і дії чинної влади.

Відповідаючи на питання, чи не збираються народні депутати заздалегідь записатися на прийом до генпрокурора, Р.ЗАБЗАЛЮК нагадав, що, відповідно до чинного законодавства, народні депутати не записуються на прийом, а мають першочергове право «для спілкування з будь-якими посадовими особами в нашій державі».

Враховуючи той факт, що депутати уже вдруге не можуть поспілкуватися з генпрокурором, у них, за словами Р.ЗАБЗАЛЮКА, складається враження, що той навмисно «уникає прямого спілкування з народними депутатами України».

При цьому він нагадав, що В.ПШОНКА не прибув у Верховну Раду на відповідні слухання. «Він під будь-якими приводами, коли ми прибуваємо, уникає спілкування», - додав Р.ЗАБЗАЛЮК.

Представники «БЮТ-Батьківщини» не повідомили, коли знову планують прийти до В.ПШОНКИ, посилаючись на те, що мають намір почекати відповіді від генпрокурора у терміни, встановлені законодавством.