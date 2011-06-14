У мера Донецька є «питання» до сина Януковича

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО вважає, що будівельна корпорація «МАКО» випередила події і всупереч опору мешканців довколишніх будинків відгородила територію разом з дитячим майданчиком навколо колишнього готелю «Дружба», незважаючи на те, що затвердженого проекту будівництва ще немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, коментуючи події 8 червня, коли в центрі Донецька виник конфлікт між забудовниками і мешканцями будинку №48-А по вул. Університетській, до яких була застосована сила.

«До корпорації («МАКО», президентом якої є Олександр ЯНУКОВИЧ – УНІАН) у мене є питання, тому що вони випередили події», - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він зазначив, що поки міськраді не надано офіційно затверджений проект, тому міська влада не знає, що буде побудоване на місці готелю «Дружба».

Мер підтвердив, що корпорація «МАКО» є власником території навколо готелю, тому що вона законно орендована у міськради. О.ЛУК’ЯНЧЕНКО нагадав, що, згідно із новим законом, орендар має право виконувати роботи зі знесення на своїй території й до затвердження проекту будівництва.

«Власник (орендар) на своїй території виконує роботи зі знесення. Поки що все, що зроблене – воно законне», - констатував мер. Але при цьому він додав, що цього конфлікту можна було б уникнути, «тому що у нас багато (подібних) питань, які проходять абсолютно без конфліктів».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО пояснив, що основні питання, які у нього є до корпорації «МАКО», це питання щодо майбутнього проекту, наскільки він відповідає затвердженому генплану міста, нормам безпеки, поверховості будівлі тощо.

«Так, є питання. Ті, що стосуються випереджаючих дій. Вони купили об`єкт фактично з тією кількістю землі, яку було віднесено до цього об`єкту (до готелю «Дружба»), і після цього, не вирішивши інших питань, не узгодивши інших питань, почали проводити дії (огороджувати металевою огорожею територію)», - сказав мер.

Він погодився з журналістами, що у будь-якому разі, при установленні огорожі та підготовці території до знесення готелю, фізична сила не повинна була застосовуватися до протестуючих мешканців сусіднього будинку. «Ми розберемося тут, розглянемо з усіх боків ці питання», - пообіцяв О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

А з приводу того, чому не було попередніх громадських слухань з цього будівництва, мер Донецька заявив: «На сьогоднішній день громадські слухання проводяться за новим законодавством, прийнятим цього року, тоді, коли зачіпається доля дуже великої кількості мешканців. А тут виступили мешканці одного будинку».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня жителі Донецька, які намагалися перешкодити незаконному будівництву у дворі свого будинку, одержали тілесні ушкодження від невідомих молодих людей.

За словами Віталіни КОПИЛОВОЇ, Нелі КРАВЦОВОЇ та Ірини ПАСТНИЦЬКОЇ, вони серед інших мешканців будинку №48-А по вул. Університетській намагалися перешкодити встановленню металевої огорожі навколо майбутнього будівельного майданчика, межа якого підходила майже до під`їздів, відгороджуючи дитячий майданчик.

Жінки заявили, що ніяких громадських слухань з приводу цього будівництва не було, жодних документів на територію, що огороджувалася будівельниками, вони, скільки не просили, не побачили. Тому, знаючи, що законно відстоюють свої права на прибудинкову територію, на якій розташований дитячий майданчик, вимагали роз`яснень від будівельників і заважали встановленню металевої огорожі.

Вони заявили, що на місці аварійного готелю «Дружба» заплановано зведення висотного будинку, згідно з проектом будівельної корпорації «Менеджмент ассетс компані» («МАКО»), президентом якої є син Президента України, бізнесмен О.ЯНУКОВИЧ.