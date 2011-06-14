Нардеп зловив Литвина: "виписав сам на себе" в бюджеті 20 мільйонів

Запропоновані зміни до державного бюджету на поточний рік збільшують не соціальні виплати, а видатки на фінансування державних органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив народний депутат від "БЮТ-Батьківщини", міністр соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

«Влада б’є у фанфари та розповідає про те, що збільшуються соціальні видатки, а насправді збільшується фінансування влади», - сказав він.

Зокрема, за словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, на 70 млн. грн. зростає фінансування Генеральної прокуратури, міліції – на 287 млн. грн., і суттєва сума – 108 млн. грн. – на фінансування СБУ.

Крім того, сказав депутат, передбачені видатки в розмірі 20 млн. грн. для чотирьох виборчих округів у Житомирській області.

«Тепер зрозуміло, по якому мажоритарному округу піде на вибори ЛИТВИН. Він особисто на себе виписав та на свої політичні перспективи 20 млн. грн.», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Водночас, зауважив він, за попередніми підрахунками, соціальні видатки для підвищення зарплат вчителям і медикам становитимуть 10-15 грн. на особу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні планує внести зміни до державного бюджету на поточний рік.