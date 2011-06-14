Питання про відставку Черновецького може постати вже сьогодні

Ще одна комісія Київради підтримала ініційований фракцією «БЮТ-Батьківщина» проект рішення «Про дострокове припинення повноважень Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО».

Про це після закінчення засідання Постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики заявила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

Відповідний проект рішення вноситиметься фракцією «Блок Юлії Тимошенко - Батьківщина» у Київській міський раді до порядку денного сесії на президії Київради.

«Депутати Київради однозначно усвідомлюють необхідність перевиборів міського голови. Чи підтримає депутатів Київради секретар Галина ГЕРЕГА - побачимо вже сьогодні на президії Київради. Якщо підтримає, то це стане наступним кроком до повернення реального самоврядування», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Як повідомлялося, раніше відповідний проект рішення «Про дострокове припинення повноважень Київського міського голови Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО» розглянула і підтримала комісія Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.