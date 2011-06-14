Королевська хоче підняти мінімальну пенсію на 50%

Перш ніж проводити пенсійну реформу, необхідно прийняти пакет заходів щодо детінізації, створити умови для нормального економічного розвитку, створення необхідної кількості нових робочих місць та збільшення надходжень до Пенсійного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат, голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час сьогоднішнього засідання координаційної ради Всеукраїнської громадянської акції «Вперед».

«Мета запропонованої «реформи» зводиться до мінімізації дефіциту Пенсійного фонду не за рахунок ліквідації корупційних дірок у бюджеті, скорочення витрат на держапарат і скасування пільг для великого бізнесу, а за рахунок різкого зниження соціальних гарантій та підвищення пенсійного віку. Філософія пенсійної реформи у виконанні уряду - за рахунок самих незаможних зберегти можливості для збагачення влади та наближеного до неї бізнесу», - каже Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми вимагаємо припинити черговий соціальний експеримент - пенсійний - і почати зміни в країні з головного - з зміни економічної моделі, яка дозволить за рахунок зростання економіки, створення робочих місць, зростання реальних доходів людей вирішити проблему наповнюваності Пенсійного фонду. І тільки після цього приступати до подальших кроків», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, в результаті цієї пенсійної реформи люди повинні отримати економічні стимули працювати більше, а рішення про більш пізній вихід на пенсію має бути добровільним.

Також, на думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, при проведенні пенсійної реформи держава повинна гарантувати, що пенсії будуть справедливими, а нараховані пенсії виплачуватимуться в повному обсязі.

Головною метою пенсійної реформи Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає забезпечення громадянам адекватної пенсії. Зокрема, депутат вважає, що мінімальна пенсія має бути піднята на 50%.

«Ми вважаємо неприйнятним прийняття пенсійної реформи, доопрацьованої урядом всього за одну ніч. Якщо пенсійна реформа буде прийнята в нинішньому вигляді, Всеукраїнська громадянська акція «Вперед» протягом літа буде займатися організацією людей, доведенням до суспільства своєї позиції, а восени ми проведемо масштабні акції протесту», - повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Якщо і далі буде руйнуватися економіка і прийматимуться антисоціальні закони, ми зробимо так, щоб літо було спекотним не тільки для людей, але і для влади», - підкреслила народний депутат.