Кучма відпрошується у Пшонки до Ізраїлю

Колишній Президент України Леонід КУЧМА звернувся до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ із клопотанням про надання дозволу на виїзд до Ізраїлю з 21 до 23 червня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Л.КУЧМИ.

В Ізраїлі Л.КУЧМА планує взяти участь у третій Президентській конференції «Facing Tomorrow», що проводиться Єврейським Інститутом Єрусалима під егідою Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА.

Як поінформували в прес-службі, в запрошенні Ш.ПЕРЕС зазначив, що він вважатиме за честь, якщо другий Президент України Л.КУЧМА приєднається до учасників конференції. Як йдеться у листі Президента Ізраїлю, на третій Президентській конференції говоритимуть про реалії сьогодення, які постають перед людством із великим спектром викликів у багатьох ключових сферах життя: політиці, економіці, етиці, навколишньому і соціальному середовищі.

Конференція відбудеться у Єрусалимі 21-23 червня 2011 року. У дискусіях конференції братимуть участь світові лідері, провідні мислителі, письменники, економісти, митці і духовні лідери. Також виступатимуть і представники наступного покоління лідерів – це талановиті молоді люди зі своїм оригінальним і креативним баченням майбутнього.

Конференція «Facing tomorrow» проводиться з 2008 року під егідою Президента Ізраїлю Ш.ПЕРЕСА. Леонід КУЧМА вже виступав на перших двох конференціях, які відбулися у 2008 і 2009 роках, зазначили в його прес-службі.

В обговореннях також брали участь: Президент Чехії Вацлав КЛАУС, Президент Хорватії Стіпе МЕСИЧ (2000-2010), прем`єр-міністр Великої Британії Тоні Блер (1997-2007), Президент Світового банку Джеймс ВУЛЬФЕНСОН (1995-2005), лауреат Нобелівської премії миру (2007), голова Intergovernmental Panel on Climate Change доктор Радженда ПАКАУРІ, засновник "Вікіпедії" Джиммі ВЕЙЛС.

Як повідомляв УНІАН, у березні Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Він підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.