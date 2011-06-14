Суд взявся за статус російської мови в Луганську

Сьогодні Луганський окружний адміністративний суд почав розгляд позову голови Луганської обласної організації Української народної партії Валентина ТКАЛИЧА до Луганської обласної ради з вимогою визнати нечинним дозвіл облради на офіційне використання російської мови на території області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УНП, зазначивши, що Луганську облраду представляв заступник голови секретаріату облради Олександр РОМАНЧЕНКО.

На думку позивача, «Луганська обласна рада вийшла за межі делегованих їй законодавством повноважень та прийняла рішення, в якому самоствердила вільне використання службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування російської мови в діловому обороті, яке суперечить чинному законодавству України».

В.ТКАЛИЧ акцентував увагу на «дрібниці», яка підтверджує побоювання, що цим рішенням облрада фактично ввела в регіоні двомовність: рішення було надруковано в «Нашій газеті» - офіційному виданні місцевої влади - спочатку російською, і лише за 2 дні, 31 травня, українською. Так само, до речі, як і на офіційному сайті облради, додав він.

Заслухавши обидві сторони, суддя О.ЦИБКО оголосила перерву для вивчення справи до 11.00 17 червня.

Як повідомлялося, 27 травня Луганська облрада ухвалила рішення про "Реалізацію конституційних прав громадян на вільне використання російської мови і мов інших нацменшин" і “рекомендувала” керівникам усіх установ використовувати російську мову поряд з державною.

У 2006 році Луганська облрада вже робила спробу затвердити російську мову “регіональною”, проте рішення було оскаржено в суді. Тепер депутати прийняли рішення із іншим юридичним формулюванням.

УНП вважає рішення Луганської облради “Про реалізацію конституційних прав громадян на вільне використання російської мови і мови інших нацменшин” провокацією і вимагає дострокового її розпуску.