Круглий стіл «Відносини України та Росії після підписання угоди про ЗВТ з ЄС»
В середу, 22 червня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Відносини України та Росії після підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі з ЄС».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Аналіз сучасних економічних відносин України та Росії; чинники, що впливають на ці відносини.
Економічні відносини України та Росії за умови підписання Україною угоди про ЗВТ з ЄС.
Політичні і економічні відносини України і Росії в середньостроковій перспективі.
Учасники круглого столу:
1. Ніко ЛАНГЕ – керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.
2. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.
3. Василь ГОРБАЛЬ – народний депутат України.
4. Ірина ГЕРАЩЕНКО – народний депутат України.
5. Михайло ХАЗІН – президент компанії експертного консультування «НЕОКОН» (Москва).
6. Інна КІРШ – адміністратор департаменту політики Європарламенту (Брюссель).
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