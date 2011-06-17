Круглий стіл «Відносини України та Росії після підписання угоди про ЗВТ з ЄС»

В середу, 22 червня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Відносини України та Росії після підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі з ЄС».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Аналіз сучасних економічних відносин України та Росії; чинники, що впливають на ці відносини.

Економічні відносини України та Росії за умови підписання Україною угоди про ЗВТ з ЄС.

Політичні і економічні відносини України і Росії в середньостроковій перспективі.

Учасники круглого столу:

1. Ніко ЛАНГЕ – керівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

2. Олексій УРІН – радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.

3. Василь ГОРБАЛЬ – народний депутат України.

4. Ірина ГЕРАЩЕНКО – народний депутат України.

5. Михайло ХАЗІН – президент компанії експертного консультування «НЕОКОН» (Москва).

6. Інна КІРШ – адміністратор департаменту політики Європарламенту (Брюссель).

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