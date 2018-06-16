Янукович - Робін Гуд навпаки: забирає у бідних, дає багатим

У четвер за особистою вказівкою Януковича Верховна Рада в першому читанні схвалила проект закону про погіршення пенсійного забезпечення громадян, який влада чомусь називає "пенсійною реформою". Насправді цей проект не має нічого спільного зі справжніми реформами, він є черговим безсистемним набором положень, які ускладнять людям життя, віддалять час отримання пенсій і зменшать їх розмір.

Зовсім недавно, лише півтора роки тому, у розпал президентських виборів Янукович тішив виборців казками про захмарне підвищення зарплат та пенсій, про високі соціальні стандарти, обіцяв, що ніколи не дозволить підвищувати пенсійний вік, казав, що "ми не маємо морального права це робити" і "я на це ніколи не піду".

Але пішов! Пішов, порушуючи не тільки дані народу обіцянки, але й Конституцію України, де у статті 22 чітко записано, що при прийнятті нових законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод. Зокрема, права на соціальний захист, права на отримання усіх видів пенсії, права на достойний життєвий рівень.

Ключові зміни пенсійного законодавства, які планує запровадити у державі Янукович цим законопроектом, будуть такими:

1. Дуже суттєво збільшиться пенсійний вік для жінок — на 5 років, з 55 до 60 років. Нагадаємо, що невисокий пенсійний вік для жінок завжди вважався важливим соціальним надбанням, оскільки суспільна місія жінки далеко не вичерпується одним тільки стажем її роботи.

2. Збільшиться пенсійний вік для певних категорій чоловіків. Це наукові та науково-педагогічні працівники, які зможуть отримати свою пенсію лише з 62 років. Чоловіки - державні службовці, з 62 років. Військовослужбовці - лише з 60 років.

Таким чином, ті громадяни, які вже мали отримати пенсію і звільнялися у запас, тепер мають шукати собі місце роботи і додатково пропрацювати для отримання пенсії 10-15 років.

3. Зміниться сама формула обчислення базового розміру пенсії за віком. Тепер у формулі буде враховуватись середня зарплата не за один рік, а за три. Тільки через це при розрахунку пенсія кожної людини зменшиться на 120 гривень.

4. На 10 років збільшується страховий стаж для нарахування мінімального розміру пенсії за віком. Тривалість страхового стажу для призначення мінімальної пенсії виросте з 20 до 30 років для жінок і з 25 до 35 років для чоловіків.

Через один недолугий закон тисячі потенційних пенсіонерів, які вже мають достатній стаж для отримання пенсії за віком, тепер повинні будуть працювати ще десять років. Що це таке? За яким вироком громадянам України дали по 10 років додаткових робіт?

5. Збільшення на 10 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності. Це вже відверте знущання над 2,5 мільйонами людей, яким і так живеться значно важче, ніж усім іншим. Якщо зараз пенсію по інвалідності призначають за наявності мінімального стажу від 2 до 5 років, то тепер вік змінюється від 5 до 15 років.

Для інвалідів II та III груп передпенсійного віку підготували інший "сюрприз". Раніше вони мали право вибору між пенсією по інвалідності та пенсією за віком. Тепер їх стаж для виходу на пенсію має становити 30-35 років, що перекреслює можливість вибору між видами пенсій.

6. Зміниться порядок нарахування пенсій науковим та науково-педагогічним працівникам. Чоловікам такі пенсії будуть платити з 62 років за умови, що людина займалася науковою діяльністю не менше 20 років. Надбавка за понаднормовий стаж наукової роботи скасовується.

7. На 5 років (з 20 до 25 років) збільшиться мінімальний стаж для призначення пенсії за вислугу років військовослужбовцям. Офіцери тепер зможуть отримувати військову пенсію тільки після досягнення загального пенсійного віку – 60 років. Навіть з урахуванням підвищення терміну вислуги років, між реальним віком виходу на пенсію і 60 роками створюється "люфт" приблизно в 10-15 років, коли вони залишаться без забезпечення з боку держави.

Звичайно, вони роботу собі знайдуть, але сам факт є порушенням їхніх конституційних прав. Зауважу, що, знайшовши роботу, з зарплати вони будуть, як і раніше, відраховувати до соціальних фондів до 40%. Але вислугу років і трудовий стаж для отримання пенсії підсумувати не можна! Що ж виходить: колишніх офіцерів фактично підштовхують працювати нелегально?

8. Змінюється принцип перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам. Таких людей у нас 2,6 млн. Тепер їх пенсії будуть перераховуватись виключно за стажем роботи без врахування заробітної плати за останній період. Отже, кожні два роки розміри пенсій працюючим пенсіонерам будуть збільшуватись на мізерну суму (близько 16 гривень). Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму проводитиметься лише після їх звільнення.

9. Запровадження недержавних пенсійних фондів. Це не просто намагання Януковича перекласти відповідальність за виплату пенсій громадянам з уряду на приватний бізнес. Це ще один масштабний обман: держава не збирається гарантувати збереженість коштів людей у цих недержавних фондах. Дуже схоже, що, зібравши з народу останні копійки, усі ці фонди можуть повторити сумну долю "трастів", які гучно виникли і тихо зникли разом зі своїми власниками та грошима вкладників на початку 90-х років.

10. Для тих, кому зараз немає 35 років, ситуація з пенсією взагалі незрозуміла. По ідеї, саме для них призначено запровадження другого рівня пенсійної системи. Цей рівень передбачає відрахування працівниками на спеціальні рахунки 2% фонду зарплати з поступовим його збільшенням до 7%.

11. Фіктивне зменшення пенсій державних службовців та обмеження надвисоких пенсій. Законопроектом пропонується обмежити розмір пенсії держслужбовцям на рівні 80% заробітної плати, з якої було сплачено відповідні страхові внески. Це при тому, що для 90% громадян пенсія встановлюється в середньому на рівні 45-50% від їх заробітних плат.

Також є пропозиція про обмеження максимальних пенсій розміром 10 прожиткових мінімумів (зараз це 7 тис. 640 грн). Але ризик для VIP-пенсіонерів нульовий: або депутати провладної більшості цю норму не підтримають, або її скасує Конституційний суд, який завжди стоїть на захисті інтересів цієї влади.

12. Мізерне скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Віце-прем’єр Тігіпко вже підрахував, що реалізація цієї "пенсійної реформи" зменшує дефіцит бюджету Пенсійного фонду в 2011 році на 211,6 млн. грн., а після прийняття законопроекту зменшення видатків солідарної системи пенсійного страхування у 2012 році складе 2,5 мільярди.

Невже влада не здатна знайти інших способів скорочення дефіциту Пенсійного фонду на такі копійчані, в масштабах держави, суми, окрім пограбування усіх пенсіонерів та збільшення пенсійного віку майже до середньої тривалості життя?

Прогнозований обсяг економії коштів є сміхотворним у порівнянні з обсягом коштів, які щороку виводяться з України в офшори за Угодою між колишнім СРСР та Республікою Кіпр про уникнення подвійного оподаткування. Тільки за період з травня 2010 по травень 2011 року вітчизняними банками на рахунки офшорних компаній на Кіпр було перераховано 32,6 млрд. доларів США. Це у 105 разів більше річної "економії" від запровадження драконівського пенсійного закону Януковича. До речі, днями Верховна Рада успішно провалила законопроект про скасування цієї ганебної Угоди і залишила можливість для олігархів з оточення Януковича і далі нечесно заробляти гроші в Україні та виводити їх закордон.

Сотні мільярдів гривень втрачає наша держава через непрозорість усіх державних закупівель. Елементарне наведення порядку в цій галузі дало б можливість не тільки збалансувати Пенсійний фонд, але й подумати про збільшення пенсій та зарплат для бюджетників. Якби лише по одному об’єкту Євро-2012, стадіону НСК "Олімпійський", ця влада повернула вартість будівництва до реальної, з 5 млрд. грн. до 2,1 млрд. грн., як це було при нашому уряді, то цих коштів вже було б достатньо, щоб протягом двох років не запроваджувати ніяких безглуздих "пенсійних реформ".

Ініційована нинішнім президентом кардинальна зміна пенсійного забезпечення очевидно спрямована проти інтересів більшості населення. Янукович діє, як своєрідний "Робін Гуд - навпаки": забирає у бідних, дає багатим. Тепер бідні довше і тяжче працюватимуть, отримуватимуть меншу пенсію, а багаті наживатимуться на недержавних пенсійних фондах, зароблятимуть на завищенні вартості об’єктів Євро-2012 і накопичуватимуть нечесні кошти на своїх рахунках у заморських офшорах.

Хіба за таке "покращення життя вже сьогодні" голосували люди на президентських виборах?

Звичайно, фракція "БЮТ-Батьківщина" у Верховній Раді не підтримала цю грабіжницьку "пенсійну реформу". Ми як опозиція внесли на розгляд парламенту альтернативний проект закону. Це справжня пенсійна реформа: ми пропонуємо уніфікувати і зробити справедливим нарахування пенсій без будь-якого підвищення пенсійного віку, зменшення розмірів пенсій, погіршення умов їх нарахування.

Реформа враховує кожну важливу деталь при обчислення пенсії: стаж роботи, розмір заробітної плати, умови праці. Ми пропонуємо спеціальні системи підтримки для колишніх працівників сільського господарства, бюджетної сфери, освіти, науки, культури, охорони здоров’я, інших галузей. Також ми хочемо подбати про достойну пенсію працівникам тих спеціальностей, яким у попередні часи несправедливо нараховувалась невелика заробітна плата.

Для цих категорій працівників нашим законопроектом пропонується спеціальний механізм нарахування додатково до пенсії державних стипендій у розмірі від 30% до 100% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, залежно від займаної посади. Також передбачено збільшення розміру державної стипендії на 2% прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, для осіб, які мають 25 і більше років стажу роботи на відповідних посадах, за кожний повний рік такої роботи понад 10 років, але не більше 150%.

Ми вносимо цей законопроект, щоб нарешті збалансувати Пенсійний фонд, забезпечити справедливе, чітке і стабільне виконання державою свого фундаментального обов’язку – виплати достойного пенсійного забезпечення своїм громадянам.

Маємо ми й інші дуже важливі законопроекти, які дозволять вивести з тіні заробітні плати, оптимізувати і зробити реальними усі податки, оздоровити економіку і фінанси країни... Це все потрібно, щоб запрацювала цілісна державна система, яка вмотивовує працю, стимулює економічний розвиток, забезпечує достойний рівень життя громадян, гарантує абсолютно всі соціальні виплати.

Цей пакет законів лежить у Верховній Раді ще з часів роботи нашого уряду. Тоді наші опоненти блокували його прийняття, блокують і зараз. Але люди повинні знати, що це – не безнадійна справа, безглуздій "пенсійній реформі" Януковича є альтернатива – високопрофесійна, прорахована до дрібниць, яка вирішує проблеми не за рахунок інтересів людей, а за рахунок наведення порядку в країні.

Зараз є очевидною абсолютна невідповідність соціальної політики Януковича його красивим передвиборчим обіцянкам. А політиків, як і будь-яку людину, треба оцінювати не за словами, а за справами. Впевнена, що усі нинішні недоречності ми з вами обов’язково виправимо.

Я зроблю все можливе, щоб на ту жебрацьку пенсію, яку сьогодні влада готує нашому народу, жили лише два пенсіонери – Янукович і Азаров.

Юлія Тимошенко