Віхи тижня. Реформа з відразою і діагноз від «Фрідом Хаус»

КС допоміг комуністам, визнавши неконституційним використання «прапора Перемоги». Тимошенко нікуди не пускають, але вона не припиняє критикувати...

Реформуючи з відразою

Зоряна година Сергія Тігіпка, який недавно погрожував піти у відставку у разі відмови від пенсійної реформи, схоже, настала. Штатний реформатор уряду Азарова презентував багатостраждальний проект пенсійної реформи, за який «з відразою», за словами Володимира Литвина, проголосували 245 парламентаріїв. Якщо тенденція збережеться, то Україна має можливість цього літа одержати не тільки пенсійну реформу, але й новий транш кредиту МВФ. Ці півтора-два мільярди повинні послужити підтвердженням ефективності економічної політики української влади. Як не дивно – всупереч запевненням Миколи Азарова, який стверджував, що може обійтися без МВФ-івських коштів.

Пенсійна реформа – мабуть, це перше непопулярне рішення за час перебування Віктора Януковича в президентському кріслі. Достеменно невідомо, які аргументи використовував глава держави, щоб схилити своїх парламентських прихильників до підтримки перетворень системи пенсійного забезпечення, але на фракції комуністів і БЮТ-Батьківщина вони не подіяли.

Про «найпринциповішу партію країни» - трохи нижче. Що стосується «сердечників», то на тлі політичної апатії, що охопила українське суспільство, і різноголосся слуг народу, Юлія Тимошенко прийняла в цілому правильне рішення: критикувати всі без виключення ініціативи влади і обіцяти кардинальні зміни на краще одразу після того, як державний штурвал опиниться в її руках. Воно й зрозуміло: організувати влітку чисельний «марш порожніх каструль» - непідйомне завдання. Тому Юлія Володимирівна, наче хороший фейлетоніст, поки відпускає на адресу свого головного опонента – Віктора Януковича – несхвальні оцінки.

Виходить досить переконливо для багатьох, особливо для Генеральної прокуратури. Слідчі ГПУ встигли передати до суду справу за газовими угодами і навідріз відмовилися відпускати лідера «Батьківщини» на сесію ПАРЄ в Страсбург і саміт Європейської народної партії до Брюсселя.

Діагноз від Freedom House

Тим часом організація Freedom House у своєму звіті фактично поставила діагноз стану української демократії, констатувавши концентрацію державної влади в одних руках, неадекватні дії спецслужб і підконтрольний характер роботи засобів масової інформації.

Віктор Янукович пообіцяв ключові положення доповіді врахувати, запевнивши, що уважно її вивчив. Професійно недовірливим міжнародним правозахисникам залишається сподіватися на президентське слово і його готовність адекватно реагувати на безсторонню критику. Зазначимо, що раніше подібним конструктивним підходом Віктор Федорович не відрізнявся.

Комуністи на підтанцьовці

Влада допомогла молодшим політичним партнерам із КПУ: Конституційний суд ухвалив рішення про незаконність використання «копії прапора Перемоги» якраз перед 44-м з'їздом соратників Петра Симоненка. Беззмінний перший секретар ЦК КПУ в ефірі Першого національного телеканалу (демонстрація державним ТБ плюралізму думок чи викинуті гроші спонсорів – вирішуйте самі) викривав владу з виглядом записного опозиціонера, але з парламентської більшості комуністи чомусь виходити відмовилися. Мабуть, вони бережуть цей «хід конем» на осінь, коли економічна ситуація може погіршати.

Правда, більшість політичних експертів комуністів, які насолоджуються роздвоєнням власної свідомості, вже нічого хорошого не чекають: за роки існування партія так і не зуміла стати самостійною, а не підконтрольною Москві одиницею.

Євген Магда