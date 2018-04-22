Данилович повернувся!
Чергову роботу Леоніда Кучми порівнюють з передачами «Діскавері». Скоро його нова книга «Після Майдану» про події в Україні з`явиться в Україні... Репортаж
Презентація книги «Після Майдану» другого Президента України зібрала як нинішніх політиків, так і тих, чиї імена стали вже забуватися. Портретами цих людей можна прикрасити будь-яку сторінку історії десятирічного правління Леоніда Даниловича. Тут можна було побачити як «неформальну» кіску колишнього лідера українських «зелених» Віталія Кононова, так і міцний череп академіка Миколи Жулинського.
|Леонід Кучма і Іван Драч. Літератори
– У ній немає ні зла, ні озлобленості, я робив спробу об`єктивно висвітлити події, – сказав у вступному слові автор про свою книгу.
Другим за значущістю після Кучми на презентації був, безумовно, головний редактор газети «2000» Сергій Кічигін. Він повідомив, що книга написана в «рідкісному жанрі теплої історії». За версією журналіста, історія ділиться на гарячу і на холодну. У першому випадку автор, який описує події, стає дуже упередженим, у другому він, навпаки, занадто відчужений. Заслуга Леоніда Кучми в тому, що він знайшов середину. Газета «2000» регулярно друкує розділи з його книги, і буде це робити до тих пір, поки не опублікує її повністю.
|Леонід Кучма і Сергій Кічигін. Журналісти
Володимир Горбулін сказав, що, не зважаючи на обіцянку Леоніда Даниловича більше не писати, він сподівається, що це не остання його книга.
Колишній міністр оборони, нині віце-прем`єр Володимир Кузьмук , виявляється, теж читав книжку.
– Це азбука будівництва держави, – висловив свою думку про цю книгу військовий. У цілому ж виступ Кузьмука був витриманий у вірнопідданських тонах: він, зокрема, повідомив, що бачив у метро напис: «Данілич, пробач і повернися!» (Правда, коли це він в метро їздив?)
Висловлюючись про поточну політичну ситуацію, автор прагнув бути коректним, хоча деяку незадоволеність нинішнім курсом Ющенка приховати не вдалося. Разом з тим він зробив невеликий реверанс у бік коаліції, проте висловив надію на те, що дострокові вибори приведуть країну до стабільності.
Літературні достоїнства нового твору Леоніда Даниловича ми попросили оцінити Бориса Олійника. Поет сказав, що йому це важко зробити, оскільки він поки не читав книги.
– А як Вам «Україна – не Росія»?
– Я проглядав її «по діагоналі». Скажу: пристойно.
|Просто Леонід Кучма
Шкода тільки, що книги на всіх не вистачило: організатори заходу сказали, що виділили журналістам всього п`ятдесят екземплярів (з двадцяти тисяч), а багато хто брав по два-три. Виявляється, новий бестселер друкували в Росії, в єкатеринбургській друкарні «Уральський рабочий», і, коли везли, багато узяти з собою просто фізично не змогли. Доведеться трохи почекати, поки не прийде тираж.
Антон Зікора
Фото Анатолія Бовта