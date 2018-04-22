Данилович повернувся!

Презентація книги «Після Майдану» другого Президента України зібрала як нинішніх політиків, так і тих, чиї імена стали вже забуватися. Портретами цих людей можна прикрасити будь-яку сторінку історії десятирічного правління Леоніда Даниловича. Тут можна було побачити як «неформальну» кіску колишнього лідера українських «зелених» Віталія Кононова, так і міцний череп академіка Миколи Жулинського.

Серед гостей, що відвідали Фонд Леоніда Кучми «Україна», – «націонал-комуніст» Борис Олійник, і поет, котрий римував під час путчу 1991 року слова «Єльцин» і «Єднiсть», Іван Драч. Тут же народний екс-мер столиці Олександр Омельченко і «гламурний» заступник нового київського голови Віталій Журавський. А ще: Володимир Горбулін, Адам Мартинюк, Олександр Кузьмук, зять «іменинника» Віктор Пінчук з дружиною.

– У ній немає ні зла, ні озлобленості, я робив спробу об`єктивно висвітлити події, – сказав у вступному слові автор про свою книгу.

Другим за значущістю після Кучми на презентації був, безумовно, головний редактор газети «2000» Сергій Кічигін. Він повідомив, що книга написана в «рідкісному жанрі теплої історії». За версією журналіста, історія ділиться на гарячу і на холодну. У першому випадку автор, який описує події, стає дуже упередженим, у другому він, навпаки, занадто відчужений. Заслуга Леоніда Кучми в тому, що він знайшов середину. Газета «2000» регулярно друкує розділи з його книги, і буде це робити до тих пір, поки не опублікує її повністю.

– Це, можливо, найдобріша і найщиріша книга, написана про Україну за декілька років, – заявив Кічигін і зачитав лист одного читача з провінції. "Трудящий" сердечно дякував редакції, просив у жодному випадку не припиняти публікацію. Кічигін також повідомив, що одна з працівниць його газети порівнює «Після Майдану» з передачами «Діскавері» – так цікаво.

Володимир Горбулін сказав, що, не зважаючи на обіцянку Леоніда Даниловича більше не писати, він сподівається, що це не остання його книга.

Колишній міністр оборони, нині віце-прем`єр Володимир Кузьмук , виявляється, теж читав книжку.

– Це азбука будівництва держави, – висловив свою думку про цю книгу військовий. У цілому ж виступ Кузьмука був витриманий у вірнопідданських тонах: він, зокрема, повідомив, що бачив у метро напис: «Данілич, пробач і повернися!» (Правда, коли це він в метро їздив?)

Висловлюючись про поточну політичну ситуацію, автор прагнув бути коректним, хоча деяку незадоволеність нинішнім курсом Ющенка приховати не вдалося. Разом з тим він зробив невеликий реверанс у бік коаліції, проте висловив надію на те, що дострокові вибори приведуть країну до стабільності.

Літературні достоїнства нового твору Леоніда Даниловича ми попросили оцінити Бориса Олійника. Поет сказав, що йому це важко зробити, оскільки він поки не читав книги.

– А як Вам «Україна – не Росія»?

– Я проглядав її «по діагоналі». Скажу: пристойно.

Як сказано в анотації, в книзі «Після Майдану» екс-президент згадує минуле, розповідає про зустрічі з лідерами різних країн. Серед них Борис Єльцин, Володимир Путін, Іоанн Павло II, Сильвіо Берлусконі, Гельмут Коль, Франсуа Міттеран, Цзян Цземінь, Уго Чавес і багато інших. У цілому в книзі «Після Майдану» 685 сторінок, написана вона була впродовж 2005–2006 років. Виходить, Леонід Данилович видавав в середньому по сторінці в день. Що ж, непогано для колишнього ракетника.

Шкода тільки, що книги на всіх не вистачило: організатори заходу сказали, що виділили журналістам всього п`ятдесят екземплярів (з двадцяти тисяч), а багато хто брав по два-три. Виявляється, новий бестселер друкували в Росії, в єкатеринбургській друкарні «Уральський рабочий», і, коли везли, багато узяти з собою просто фізично не змогли. Доведеться трохи почекати, поки не прийде тираж.

Антон Зікора

Фото Анатолія Бовта