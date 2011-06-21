Євродепутатів попросили не ставити Януковичу незручних запитань?

Постійне представництво України при Раді Європи просило депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи не ставити незручних запитань Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, виступ якого і відповіді на запитання депутатів заплановані на сьогодні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела у ПАРЄ, посилаючись на відповідну заяву депутата ПАРЄ від Франції Франсуа РОШБЛУАНА.

За словами співрозмовників агентства, французький депутат повідомив, що йому зателефонували від імені Постійного представництва України при Раді Європи і поцікавились, яке запитання він планує поставити українському Президенту, оскільки він записався на запитання, а потім запропонували відмовитися від того, щоб ставити запитання В.ЯНУКОВИЧУ.

Співрозмовники агентства зауважили, що Ф.РОШБЛУАН висловив обурення такими діями українського представництва при Раді Європи і назвав пропозиції “нечуваними”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 червня, В.ЯНУКОВИЧ виступить перед депутатами ПАРЄ і відповість на запитання.