Комунальна мафія потягнулася до власності громадян шляхом ухвалення Житлового кодексу

Адвокат Тетяна Монтян уже тридцять другу добу голодує на знак протесту проти ухвалення Житлового кодексу, який пройшов перше читання у Верховній Раді. Подальший його розгляд перенесли на осінь. Голодувати пані Тетяні залишилося ще десять днів – перед початком акції вона оголосила, що це триватиме шість тижнів. Проте проблема в тому, що, голодуючи, пані Монтян має готувати їжу своїй сім’ї, у якій п’ятеро чоловіків.

Тетяна Монтян розповіла УНІАН, що саме її не влаштовує в новому ЖК

У РОСІЇ ЩОДНЯ СТРІЛЯЮТЬ ЯКОГОСЬ “КОМУНАЛЬНИКА”

Пані Тетяно, якщо сформулювати одним реченням – чим зумовлено ваш протест?

Якщо прийнятий у першому читанні Житловий кодекс він стане законом, то остаточно вгробить нашу країну. Це буде правова й гуманітарна катастрофа.

За цим Житловим кодексом, комунальні інспектори отримають право вриватися в квартиру з метою “профілактики”. А чим небезпечні такі комунальні існпектори?

Вони втручатимуться в ту сферу діяльності, яка взагалі їх не має стосуватися, тому що є співвласники багатоквартирного будинку, сусіди – і все, що діється в домі, - це їхні проблеми, а не якихось зовсім сторонніх людей. Ви ж не запрошуватимете якихось сторонніх інспекторів, аби вони вирішили, якого кольору унітаз вам купувати...

Новий ЖК для обслуговування будинків передбачає замість жеків послуги приватних фірм…

Там пропонується обов’язкове обслуговування житлового фонду управляючими компаніями, причому безальтернативно. Тобто люди, які навіть самі організували ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків) чи кооператив, зможуть обслуговувати свої будинки самостійно тільки в тому разі, якщо відповідатимуть якимось міфічним “кваліфікаційним вимогам” Кабміну. Цих кваліфікаційних вимог Кабміну ще ніхто в очі не бачив. І є величезна підозра, що “пройти” ці кваліфікаційні вимоги можна буде тільки за допомогою корупційної складової. Якщо в будинку взагалі не створено ОСББ чи кооперативу – значить, місцеві органи нав’язуватимуть управляючу компанію. Ідеться про фактичне позбавлення людей права колективної власності. А який сенс мати власність, якщо ти сам не можеш нею розпорядитися?!

Це те саме, якби власників автомобілів зобов’язали на безальтернативній основі обслуговувати свої автомобілі тільки на певних СТО, які відповідають якимось там кваліфікаційним вимогам, та заборонили це робити самостійно. Люди самі мають визначати, як їм ремонтувати свої авто і як управляти будинком, у якому вони живуть.

Зрозуміло, що за допомогою цих норм майбутнього Житлового кодексу хочуть поділити країну між корумпованими управляючими структурами й “доїти” цей ресурс, тому що ціни, зрозуміло, встановлюватимуться також на безальтернативній основі.

Росія вже пройшла цей шлях. Там дня не проходить без повідомлення про те, що вбито чи поранено голову їхнього аналога ОСББ, який називається ТСЖ. Про те, що посміли підняти голос проти управляючих компаній і відверто завищених цін.

У Росії управляючі компанії призвели до абсолютно безумних цифр у платіжках і до повної неможливості здихатись цих компаній.

Може, хтось і хоче, аби ми теж пішли цим шляхом, але я не хочу, бо вважаю це катастрофою і, власне проти цього голодую.

ЖЕКИ КРАДУТЬ І БАЙДИКУЮТЬ, КОЛИ ЇХ НІХТО НЕ КОНТРОЛЮЄ

Жеки теж неефективні… Тоді що робити?

Жек – це просто назва. Бувають дуже різні жеки. Це просто обслуговуюча організація, вона може працювати добре, а може й погано, залежно від того, хто і як її контролює і які умови оплати. Я знаю багато прикладів, коли ОСББ саме не займається обслуговуванням будинку, але уклало конкретний договір з жеком, приймає лише за актом виконані роботи й після того розраховується.

І що ви думаєте? Ті самі жеки, які завжди байдикували, почали працювати нормально, бо ж інакше їм ніхто не заплатить! Жеки працюють погано тоді, коли їх ніхто не контролює, коли в будинку немає колективного власника, коли люди не здатні об’єднатися й проконтролювати, чи надано їм ті послуги, за які виставлені рахунки. Якщо ж люди здатні об’єднатися, якщо вони здатні прийняти колективне рішення й колективно контролювати виконання робіт, жек працюватиме прекрасно, а якщо працюватиме погано, то можна найняти інший жек чи окремих людей для виконання певних робіт.

УПРАВЛЯЮЧІ КОМПАНІЇ – КОРУПЦІЙНА СУТЬ НОВОГО ЖК

У ЖК ще є норма, яка допускає примусове виселення з житла громадянина в разі несвоєчасної сплати кредиту за житло…

Це можна робити зараз і без Житлового кодексу. І виселяти можна не тільки тих, хто не сплачує за комунальні послуги. Наше законодавство не розрізняє природу виникнення боргових зобов’язань. Абсолютно не важливо, за що саме ви винні гроші. Може, ви комусь шкоди завдали, може, ви борг не повернули. Законодавцю байдуже, виконавчій службі – тим більше. У виконавчому листі написано, що ви винні стільки-то, і цю суму маєте сплатити. Якщо вам немає чим сплачувати, то можуть “звернути стягнення” на ваше майно. Якщо у вас немає жодного майна, крім квартири, то її звернуть на погашення боргу. Це можна робити й без ЖК, він тут ні до чого.

Бо ЖК сам по собі – це конгломерат переписаних “своїми словами” норм з інших нормативних актів. Тобто взяли окремі норми з Цивільного кодексу, закону про ОСББ, закону про житлово-комунальні послуги, закону про примусове відчуження, закону про соціальне житло і багатьох інших законів, переписали їх своїми словами, запхали під одну палітурку й обізвали це все «Житловим кодексом».

Уявіть собі, що робитимуть суди, якщо такий Кодекс приймуть! Що їм застосовувати: автентичну норму з тих законів, які я перерахувала, чи переписані “своїми словами” маразми лобістів Житлового кодексу?! Бо ж привести Кодекс у відповідність до іншим законодавством лобісти не потурбувалися!

А потрібен їм ЖК виключно для того, щоб заховати в нього корупційну норму про управляючі компанії. Більше цей ЖК не потрібен нікому. Тому я й кажу, що він стане правовою трагедією для країни, бо інші закони, з яких повисмикували ці норми, ніхто не скасовує. Як воно узгоджуватиметься, невідомо. Уявіть собі, оця збірна солянка існуватиме в єдиному правовому полі з іншими нормативними актами, котрі якось урегульовують питання, які тепер намагаються запхати в ЖК заради норм про управляючі компанії.

КОМУНАЛЬНА МАФІЯ – ЦЕ КОНКРЕТНІ ДЕПУТАТИ ВР

Хто є лобістами цього ЖК?

Фактично весь профільний комітет ВР лобіює цей ЖК.

Власне, вони всі й пішли в той комітет, бо хочуть паразитувати на неврегульованості питань ЖКГ у країні. Тобто, є комунальна мафія, у якій навалом діячів і з ПР, і з БЮТ, і з НУ-НС, і щ КПУ, і з блоку Литвина… Кого там тільки немає. Нардепи паразитують на тому, що в нашій комунальній сфері твориться цілковитий безлад. Вони паразитують на тому, що люди поки не здатні об’єднатися на рівні своїх будинків, аби контролювати якість наданих їм послуг. І нардепи та чиновники хочуть паразитувати на цьому вічно. Для цього вони роблять усе, аби заблокувати спроби спростити для людей процедуру прийняття колективних рішень у багатоквартирних будинках.

Бо ж роз’єднані люди абсолютно нічого не здатні контролювати, «голос единицы - тоньше писка», як писав Маяковський. Практика показує, що коли будинок роз’єднаний, а мешканці його – “атомарні” і живуть за принципом “моя хата скраю”, то жек робить з ними все, що хоче.

Візьмімо мій будинок. 11 років я вмовляла сусідів організувати ОСББ. Люди нічого не хотіли. Але в мене інша проблема – це занадто багатий будинок і людям було просто ліньки заморочуватися за якісь там копійки. Моїх сусідів “прорвало” лише тоді, коли жек, який взагалі ніколи нічого не робив у нашому будинку, відмовився ремонтувати дах. Тоді в людей змінилася мотивація, бо після кожного дощу робити нові євроремонти їм стало дорого і образливо. Тоді нарешті ми об’єдналися в ОСББ. Жек нам довелося фізично викидати за допомогою охоронної фірми, бо ж хто так просто відмовиться на халяву отримувати таке величезне бабліще, нічого при цьому не робити й прекрасно почуватися.

Ми самостійно встановили тариф – усього дві гривні за метр, а за опалення ми сплачуємо лише в опалювальний сезон. До речі, теж не дуже багато. Ось у мене квартира має 141 метр, і в опалювальний сезон ми платимо 408 гривень. Для такої площі це – копійки.

За дві гривні в нас квітнуть квіти на клумбах коло будинку, травичка, дерева… Ми вже майже все відремонтували, що залишилося угробленим після жеку, і в нас ще залишаються гроші зробити паркан та інші елементи благоустрою. Кожен може порівняти наші ціни та рівень комфорту зі срачем навколо своїх будинків і цифрами у своїх платіжках. Адже в нас ніхто нічого не краде, кожен може проконтролювати, скільки грошей зібрано, скільки ми заплатили Київенерго, Водоканалу, скільки коштує управитель, бухгалтер, скільки отримують люди, котрі обслуговують наші внутрішньобудинкові комунікації, тощо.

ЖОДЕН ЖЕК НЕ ПРАЦЮЄ ЗАКОННО

І мешканці будь-якого будинку можуть налагодити такий догляд за своїм домом?

Безумовно! Тільки проблема наших людей у тому, що, як я вже казала, їм важко об’єднатися. Вони не довіряють одне одному, не вміють приймати колективні рішення, не здатні досягати консенсусу, доходити якогось компромісу. Люди готові посваритися і влаштувати мордобій за будь-який дріб’язок, вони підозрюють кожного, хто готовий взятися за суспільно-корисну справу, у особистій матеріальні зацікавленості. А все чому? Тому що зараз у законі про ОСББ прописаний надто складний алгоритм прийняття колективних рішень. Тобто скористатися наявним алгоритмом можуть лише доволі просунуті люди. Якщо спростити цей алгоритм, то ним зможуть скористатися і звичайні громадяни. Спробуйте зараз зібрати збори за прописаною з законі про ОСББ схемою!

Комунальна мафія робить усе, щоб так залишалося назавжди.

Виправити ситуацію насправді дуже-дуже просто. Багато країн цей шлях пройшли успішно. Там люди такі самі, як і в нас, проте вони ефективно управляють своїми будинками.

Уявіть собі мініакціонерне товариство, яким насправді і є багатоквартирний будинок. Але як можна управляти акціонерним товариством, якщо не відомо, скільки акцій належить кожному акціонеру? Так само наші люди в багатоквартирних будинках не знають, яка частка будинку як цілісного майнового комплексу їм належить. Якби людина знала, яка її частка, вона б знала, скільки їй потрібно знайти союзників, аби прийняти якесь рішення. Зараз це зробити неможливо, тому що ані БТІ, ані будь-яка інша організація не обліковує багатоквартирні будинки як цілісні майнові комплекси з визначенням ідеальних часток співвласників.

Є ще одна проблема – в Україні немає можливості безперешкодно отримати доступ до інформації про інших співвласників багатоквартирного будинку. Тобто ви не може некорупційним шляхом дізнатися, як звуть ваших сусідів і як з ними зв’язатися. Хіба що вони особисто живуть у своїх квартирах і добровільно вам скажуть, що вони є справді власники і покажуть свої правовстановлюючі документи. А ви багато знаєте людей, які не злякаються це сказати й показати?! У нашому будинку простіше, бо в нас освічені люди, усі знають, хто я така, і за 11 років багато хто з сусідів зверталися до мене по якісь консультації.

А уявіть собі, як організувати ОСББ в хрущовці, де живуть бідні, залякані люди, багато хто здає своє житло, а ще – десь 15% неприватизованих квартир. А для створення ОСББ треба отримати згоду більш як половини співвласників будинку! І саме ці хрущовки найбільше потерпають від комунальної мафії.

У нас жоден жек не працює легітимно, бо в Цивільному кодексі написано, що будинок є співвласністю всіх власників приміщень у ньому й тільки співвласники мають право приймати колективні рішення щодо своїх будинків. Покажіть мені хоч один жек, який має бодай у якомусь вигляді колективне рішення співвласників, що саме цей жек має обслуговувати будинок! Тобто будинки обслуговуються жеками “по дефолту”, мовляв, а ми завжди обслуговували цей будинок. Але ж колективного рішення з цього приводу ніхто не приймав!

Крім того, приходять жеки-рейдери, замість “комунальних” жеків, що були завжди, кидають свої платіжки й “доять” нещасних людей, які навіть не підозрюють, як їх цинічно обманюють. І хто цим займається? Наша різнокольорова комунальна мафія, яка “кришується” політиканами від усіх без винятку політичних сил, бо їм усім вигідний такий стан речей.

Що ви пропонуєте зробити?

Житловий кодекс викинути як такий і забути про нього назавжди, бо це породження Радянського Союзу, яке вже нікому не потрібне.

А в законі про ОСББ – спростити алгоритми прийняття колективних рішень співвласниками багатоквартирних будинків.

Ви вирішили голодувати. Наскільки це виправдано?

Чесно кажучи, я вважала, що це буде актом виключно мого самурайського натхнення. Я не думала, що хтось приєднається чи комусь це буде цікаво. Проте, як не дивно, люди навіть вийшли на демонстрацію перед профільним комітетом і домоглися того, аби ухвалення ЖК було поки що відклали до осені. Голова профільного комітету Володимир Рибак поклявся в ефірі радіо “Ера”, що поки Кодекс не задовольнятиме громадськість, його ніхто не винесе в сесійну залу. Сподіваюсь, ми таки поховаємо цей ЖК.

Голодувати залишилося десять днів. Зовсім небагато...

А як ваші рідні поставилися до цієї акції?

Ну, мій чоловік (суддя апеляційного суду Юрій Василенко. - Авт. ), якщо пам’ятаєте, порушив кримінальну справу проти Кучми, коли той ще був президентом... Це в порівнянні з моїм голодуванням значно крутіше...

Ставляться нормально... Звичайно, класно голодувати в броньованій камері, але коли доводиться готувати їжу п’ятьом мужикам - чоловікові й синам, - це важкувато У мене четверо хлопців – найменшому майже дев’ять років, одному - одинадцять і двом близнюкам – чотирнадцять. Їдять – як не в себе. (Сміється. – Авт.). Та що поробиш, сім’ю годувати треба.

Розмовляла Оксана Климончук