В ефір вийде радіопрограма «Акценти Президента» (погляд Ющенка на актуальні події тижня)

У суботу, 23 червня, о 18.00 в ефір Національної радіокомпанії України вийде щотижнева радіопрограма «Акценти Президента»: погляд глави держави на актуальні події тижня.

Як повідомляє прес-служба Президента, стрижнем програми 5-хвилинного формату є пряма мова Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо найбільш гострих та актуальних подій тижня, що минає.