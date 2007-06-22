В ефір вийде радіопрограма «Акценти Президента» (погляд Ющенка на актуальні події тижня)

17:06, 22 червня 2007
Політика
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У суботу, 23 червня, о 18.00 в ефір Національної радіокомпанії України вийде щотижнева радіопрограма «Акценти Президента»: погляд глави держави на актуальні події тижня.

Як повідомляє прес-служба Президента, стрижнем програми 5-хвилинного формату є пряма мова Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо найбільш гострих та актуальних подій тижня, що минає.

 

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