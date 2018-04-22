Що спільного у Елтона Джона, Юлії Тимошенко і Олександра Мороза?

Експертний клуб «Російський четвер» провів цікаве опитування. Експертів попросили назвати найпомітнішу подію, найгучніший скандал, найяскравішого героя минулого тижня.

Думки розділилися.

Теми і події тижня: депутатська недоторканність, пасивність ЦВК, активність Януковича Найгучнішими темами визнані: нездатність ЦВК почати свою роботу. Такою є думка політолога Віктора Небоженка. Також до резонансних він зарахував виступ Президента щодо необхідності скасувати депутатську недоторканність.

«З моральної і конституційної точки зору Президент має рацію, – вважає політолог, – але говорити зараз про можливе зняття недоторканності не можна. Так, депутатський корпус – це окрема нація всередині країни, це найбільш небезпечна частина населення країни, це найбільш труднодоступні респонденти з погляду соціології, це непідсудні люди. Більше того, чим вище депутат, тим менш він небезпечний. Адже у нього є гроші, сім`я, коханка, він чогось боїться. Чим нижче депутат, тим більше він небезпечний. І вони постійно дискредитують державність. Але в цій країні, де не діють ні правоохоронні органи, ні закон, це слід робити (скасовувати недоторканність) дуже обережно».

Директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран вважає, що минулий тиждень був знаковим у зв`язку з тим, що скандал з перевиборами перевалив за екватор. І Партія регіонів заявила, що таки йде на вибори.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що головними темами стала зовнішньополітична активність України: підписання угода про візовий режим і візит Віктора Януковича до Росії. А головною подією, на його думку, став приїзд до Києва Елтона Джона. Приїзд, його зустріч з першими особами країни, те, як це висвітлювалося, претендує на топ-новину. Віктор Ющенко раніше закінчив засідання РНБО, щоб встигнути на зустріч і концерт Елтона Джона.

Скандали тижня: БЮТ-2, плани Верховної Ради, перша десятка пропрезидентського блоку

Віктор Небоженко: «Не думаю, що псевдовідтворення БЮТ-2 можна вважати скандалом тижня. Ну так, Замковенко, який звільняв Тимошенко з в`язниці, тепер претендує на її ім`я. Це такий перегин, постмодерн, суто паризькі штучки. Це політичний хепенінг. Я не здивуюся, якщо хтось з чоловіків цієї фракції змінить своє прізвище на Тимошенко. Це теж реально, але політики тут мало. Це естетичний феномен. Так само, як в одязі Тимошенко – мало політики, але багато гламуру. Скандал – це спроба Верховної Ради продовжити своє існування до 2008 року. Це клас, фірму закривають, а люди сидять і планують своє життя в стінах цієї фірми...»

Володимир Фесенко вважає, що головним скандалом стало оголошення першої десятки пропрезидентського блоку і подальша реакція партнерів за демократичним блоком.

Герої тижня: Елтон Джон, Юлія Тимошенко, Віктор Пінчук, Олександр Мороз

Віктор Небоженко був категоричний: «Це неправда, що герой тижня Елтон Джон. Ми – здорова нація. Останній раз, коли Елтон Джон блискуче і по-людськи виступив, це була пісня на смерть принцеси Діани. А звідтоді він продає свої окуляри, брюки, штани і іноді приїздить до таких країн, як Україна. Я думаю, що герой тижня це Тимошенко, її мовчання – це нестерпна для політика річ. Хочеться їй щось підказати. Найзадрипаніші політики просторікують щодо політичної кризи, а людина, від якої на 80 відсотків залежить успіх або катастрофа, мовчить...»

Володимир Фесенко: «Герої тижня – Елтон Джон і Віктор Пінчук, який його запросив. Пінчук – добрий приклад для олігархів, як можна будувати імідж, перебуваючи поза стінами політики, і добиватися при цьому успіхів».

Сергій Таран: «Антигероєм тижня став Мороз за свій цинізм. Він не тільки сказав, що парламент повноважний, але заявив, що цей парламент прийматиме нову Конституцію. Батько конституційної реформи, яка привела до кризи української демократії, тепер ініціюватиме нову Конституцію, яку має приймати неконституційний парламент. Ну, такого ще в Україні не було».

Записала Маша Міщенко