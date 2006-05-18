Катеринчук обіцяє домовитись із Тимошенко за тиждень

«Наша Україна» протягом тижня планує завершити підготовку свого варіанта коаліційної угоди і представити його Президенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві Микола КАТЕРИНЧУК.

«Я думаю, тижня вистачить», - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що варіант угоди буде представлений Президенту на прохання самого Віктора ЮЩЕНКА, оскільки для нього, за словами М.КАТЕРИНЧУКА, дуже важливо, щоб коаліція захищала конституційні права виборців.

На сьогодні проект коаліційної угоди готовий приблизно на 80%.

М.КАТЕРИНЧУК підкреслив, що при підготовці свого варіанта коаліційної угоди «Наша Україна» намагається враховувати позиції БЮТ та СПУ. Так, він зазначив, що зараз на деякий час призупинено роботу над економічним блоком угоди через деякі розбіжності переважно із Соцпартією.

Зокрема, за його словами, соціалісти наголошують на необхідності збереження мораторію на вільну торгівлю землею до 2009 року. У той час, як представники «Нашої України» вважають за необхідне якомога швидше розпочати вільну торгівлю землею.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня на брифінгу в Секретаріаті Президента прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО повідомила, що Президент України проведе наступну зустріч з учасниками майбутньої коаліції лише після того, як вони представлять єдиний проект політичної угоди про створення коаліції.

Зазначивши, що впродовж останніх двох днів Президент проводив зустрічі з представниками «Нашої України» і БЮТ, І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що за результатами цих зустрічей була досягнута домовленість, що «наступна зустріч Президента у форматі «трійки» відбудеться тільки за умови узгодження вже єдиного документа політичної угоди про коаліцію”. “Це вимога Президента», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.