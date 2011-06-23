Захист Кучми про плівки Мельниченка: вони піддавалися монтажу, і ми це доведемо

Генеральна прокуратура України зобов’язана виконати оголошене сьогодні рішення суду і поновити кримінальну справу проти екс-майора Управління Держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сьогодні після завершення судового засідання заявив адвокат колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО.

«Прокуратура зобов’язана поновити справу, встановити всі обставини… і тільки тоді прокуратура має вирішити, чи є в діях МЕЛЬНИЧЕНКА склад злочину, чи немає», - сказав В.ПЕТРУНЕНКО.

Водночас він спростував заяви М.МЕЛЬНИЧЕНКА, що судове рішення є тиском на нього.

«Ніякого тиску рішення суду не може зробити. Пан МЕЛЬНИЧЕНКО вигадує несусвітні речі… Те, що говорить пан МЕЛЬНИЧЕНКО, не треба навіть слухати», - сказав адвокат, підкресливши, що рішення суду абсолютно законне, і суд не мав іншого виходу, як скасувати постанову екс-генпрокурора Святослава ПІСКУНА, яка сама по собі була «за межами закону».

«Дивно, як вона існувала стільки років», - додав він.

Також В.ПЕТРУНЕНКО зауважив, що захист Л.КУЧМИ вважає, що М.МЕЛЬНИЧЕНКА необхідно притягувати до відповідальності, оскільки в його діях «є всі ознаки злочину».

Разом з тим В.ПЕТРУНЕНКО вважає, що С.ПІСКУНУ навряд чи треба відповідати за закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, оскільки той сам визнав, що свого часу такі дії робилися ним під тиском і були «політично вмотивованими».

У той же час В.ПЕТРУНЕНКО наголосив, що «плівки МЕЛЬНИЧЕНКА», які долучені до матеріалів кримінальної справи, порушеної стосовно Л.КУЧМИ, як речові докази перебувають за межами закону.

«Вони піддавалися монтажу, і ми це доведемо в суді», - запевнив адвокат.

Відповідаючи на питання, чому його підзахисний раніше не оскаржував постанову про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, В.ПЕТРУНЕНКО зауважив, що після того, як проти Л.КУЧМИ було порушено кримінальну справу, ця постанова стала прямо зачіпати його інтереси.

Як повідомлялося, проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА у 2001 та 2004 роках порушувалася кримінальна справа за підозрою в перевищенні службових повноважень, розголошенні державної таємниці, а також за фактом фальсифікації доказів.

1 березні 2005 року вона була закрита. У постанові генерального прокурора дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнавалися як такі, що були обумовлені гострою потребою (запобіганням вчиненню злочинів).

1 червня 2011 року Л.КУЧМА звернувся до Генпрокуратури з проханням поновити справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

Пізніше Л.КУЧМА також направив до Печерського райсуду Києва скаргу на постанову генпрокурора про закриття справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, вимагаючи визнати її незаконною і скасувати.

Сьогодні, 23 червня, суд скасував постанову про закриття кримінальної справи проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА.