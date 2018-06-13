Тимошенко засудити не можна виправдати

Традиційна ситуація: труднощі з розділовими знаками, як у принцеси з відомої дитячої казки «Дванадцять місяців». Тільки в даному випадку судити будуть якраз політика, відомого під ніком «газова принцеса». Завтра у сумнозвісному Печерському суді починається процес над Юлією Тимошенко, яка обвинувачується в перевищенні своїх службових повноважень у бутність прем’єр-міністром України.

Від семи до десяти

За версією обвинувачення, Юлія Володимирівна при укладенні газових контрактів з Росією в 2009 році особисто дала директиви главі «Нафтогаза» Олегу Дубині на підписання цих контрактів за невигідною для України базовою ціною 450 доларів за 1 тисячу кубів газу. Уряд не дав свого колегіального схвалення цих директив. Таке підпадає під ст. 365, ч. 3 КК України, яка передбачає покарання від 7 до 10 років ув’язнення.

«Посадять Юльку, чи не посадять, чи, мо’, умовний термін дадуть?» Це питання цікавить сьогодні не лише українське суспільство, але й європейський політикум і ЗМІ мало не всіх країн світу. Дуже вже рідкісний збіг обставин: після покійної Беназір Бхутто з Пакистану не потрапляла під кримінальне переслідування з приводу масштабних зловживань лідер опозиції-чарівна жінка. Екзотика. Якщо вірити кореспондентові «Української правди», навіть журналісти африканських країн жваво цікавились тюремними перспективами Юлії Володимирівни.

Сама Тимошенко у звичному безапеляційному стилі заявила, що їй особисто з вироком уже все зрозуміло. «Рішення Печерського суду вже давно написане в адміністрації Януковича, вичитане ним особисто і доведене до суду. Тому немає ніякої інтриги в судовому процесі».

А от джерела на Банковій повідомляють, що з інтригою якраз все гаразд. Тобто, присутня повною мірою. У найвищому кабінеті АП не те що сім п’ятниць на тиждень – там щодня по сім разів позиція міняється. Чи то посадити, чи умовний вирок дати, чи взагалі помилувати. Справжній калейдоскоп залежно від того, хто останній заходив до «гаранта».

«Гарант» скаже, як зав’яже

Між тим, саме позиція «самого» матиме вирішальне значення. У бодай якусь крихітну самостійність Печерського суду ніхто не вірить. Хоча цілком імовірно, що в недалекому майбутньому Янукович у Страсбурзі або Брюсселі з чистими і невинними очима запевнятиме європейців, що «не міг же він втручатися у судовий процес».

А тому зараз є можливість вибудувати лише певну імовірнісну модель варіантів розвитку ситуації.

Плануючи свої дії, влада сміливо може виходити із засновку № 1: при будь-яких її діях стосовно Тимошенко всередині країни масових акцій протесту не буде. Це показують і соціологічні дослідження, і політична практика.

Засновок № 2: все потрібно робити «оперативненько», оскільки необхідно пройти апеляцію та касацію до парламентських виборів наступного року.

Засновок № 3: крайні міри стосовно Тимошенко явно і очевидно є невигідними для влади.

Без перегибів

По-перше, після всього взяти і випустити Тимошенко неприпустимо. Це буде нищівна поразка влади і яскравий виграш Тимошенко, який справді дасть їй всі шанси на всеосяжний реванш.

Паліативний варіант, амністія, як аналізує «Сегодня», навряд чи можливий до винесення вироку, оскільки в такому разі Тимошенко повинна визнати себе винною (що навряд). А після вироку амністія не знімає судимості. І заборона на участь у виборах залишається.

А справді саджати Тимошенко за ґрати на 7-10 років страшно: Європа тоді таки може вжити до влади жорсткі санкції. Британський посол Тернер Тернер підкреслив, що Великобританія уважно стежить за розвитком в Україні кримінальних справ стосовно екс-чиновників, і багато з них викликають стурбованість.

Він також повідомив, що у разі погіршення ситуації Великобританія буде змушена переглянути свою позицію і провести консультації зі своїми партнерами щодо найбільш адекватної відповіді.

У Європи вже є досвід поводження з Білорусією: заборонити всій владній верхівці в’їзд до Європи. Як же тоді Куршавель, особняки, діти, які навчаються або живуть в європейських країнах, та багатомільйонні рахунки, які «висять» на пластикових картках?

Тим паче, що вже зараз із перебігу справи стає зрозумілим: однозначного юридичного вироку не буде, його за бажання цілком можна буде трактувати як політичний. З усіма витікаючими наслідками.

Саме тому найімовірнішим (до 90%) вироком експерти визнають умовну судимість. Тоді не буде трагічної картинки Тимошенко за ґратами, Європа особливо жорстких заходів не вживатиме, адже ніякого «звірства» немає. А основне завдання – виключення Тимошенко з виборів буде виконане. Причому умовний вирок, на думку юристів, закриє для Тимошенко дорогу до балотування на 10 років. Тобто, парламентські вибори 2012 року і президентські 2015 – пройдуть без неї.

Без Тимошенко будуть втрати

Думки юристів про те, що інкриміновані Тимошенко статті не передбачають умовних вироків, нічого не варті. Повторю – вирок буде не юридичним, а політичним. А правову базу якось «підтягнуть». Аби команда з Банкової була.

Автор абсолютно не поділяє оцінок деяких бютівців та експертів про те, що відсторонення від парламентських виборів Тимошенко не вплине на результати «Батьківщини» на парламентських виборах.

По-перше, ця сила була і залишається надзвичайно персоніфікованою, лідерською. Виборці голосують насамперед за харизматичну Юлію Володимирівну. Ми пам’ятаємо, яким фіаско скінчилася її спроба «делегувати» свій рейтинг і харизму «наміснику богині в Києві» Олександру Турчинову. Чи не він, до речі, очолить список?

По-друге, це якраз дуже болюче питання. Хто на чолі списку, якщо не Тимошенко? Чому не Наталя Королевська, яка стрімко набирає політичного ходу (до того ж, гарна молода жінка)? Або не Микола Томенко? Тут можливий не те що роздрай – розкол у партії. Ображеній Королевській цілком під силу взяти під контроль частину регіональних організацій «Батьківщини» і спробувати провести у ВР власний список.

По-третє, буде присутній фактор деморалізації, особливо у партапараті місцевого рівня і на електоральній периферії БЮТ: «роблять, що хочуть».

По-четверте, хто сказав, що Тимошенко дадуть повноцінно проводити виборчу кампанію? Чи випадково екс-бютівець, а тепер головний юрист АП Андрій Портнов розповідає про нові міри запобіжного заходу? Домашній арешт. Про електронний браслет на нозі – округлій і жіночній, наприклад.

Це теж не звірство, не тюремна камера, а чудовий комфортний тітчин особняк з усіма вигодами. А от поїздки в округи – зась!

А тут іще запровадження «мажоритарки», хитро «заточений» закон про вибори народних депутатів з масою преференцій для влади. Фракція «Батьківщини» зменшиться як мінімум удвічі під тиском усіх несприятливих факторів.

Перебудова опозиції?

А тому, на думку автора, чи не найвагомішим підсумком майбутньої парламентської кампанії може стати значна переконфігурація опозиційного сегменту політикуму. Відбудеться перетік електорату, який може значно збільшити ті результати, які соціологія дає сьогодні «Фронту змін» Яценюка, «Свободі» Тягнибока та «Удару» Кличка. Силам молодих політиків, які демонструють непогану динаміку. Зовсім інші розклади тоді будуть і в наступному парламенті.

Чи не підготує собі влада значно небезпечніших опонентів, ніж Тимошенко, на той же 2015 рік?

Але все це можливе лише за тієї умови, якщо протягом найближчих півтора років у нас не станеться масштабних політичних та економічних криз. А вони грізно нависають над Україною. І можуть мати найнепередбачуваніші наслідки…

Микола Писарчук