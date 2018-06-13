Чи візьме Янукович приклад з Гітлера?

Сьогодні над однією з лідерів опозиції Юлією Тимошенко в практично анекдотичному Печерському суді України розпочався судовий процес. Юлію Володимирівну звинувачують, зокрема, у тому, що на початку 2009 року вона підписала невигідні Україні газові контракти з Росією. Цю «газову справу» уже давно як в Україні, так і за кордоном устигли обізвати «політичною розправою» над ЮВ. Які перспективи Юлія Тимошенко має в Печерському суді? Як виглядатиме Україна на міжнародній арені, якщо ЮВ усе-таки посадять? Про це ми запитали в експертів.

Ігор Лосєв, аналітик:

ЯКЩО ЗАСУДЯТЬ ТИМОШЕНКО, У НАС БУДЕ ТАКА СОБІ «ЛУКАШЕНКІВСЬКА БІЛОРУСЬ»

З вироком Тимошенко вже все зрозуміло... Питання лише в тому, чи її справді закриють у в’язницю чи дадуть умовний термін. У будь-якому випадку це дасть можливість вивести її з політичної боротьби.

За півтора року Януковича при владі ще жодного разу не було, щоб суди приймали рішення, несимпатичне Партії регіонів. Я ось не пам’ятаю випадку, щоб ПР звернулася до суду - й програла, чи ПР через свою Генеральну прокуратуру притягла когось до відповідальності, а суд прийняв рішення проти цього притягнення. Особисто я такого не знаю. Тому й кажу, що в нас існує генпрокуратура, суди Партії регіонів, а не України.

Це так як при Радянському Союзі, комуністична партія керувала всіма судами та іншими структурами, а в ЦК КПРС був адміністративний орган, який ними керував. Я ось не знаю, чи вже створили в ПР такий відділ, але є таке враження, що відбувається абсолютна керованість усіх силових структур.

Чи закриють Тимошенко? Враховуючи їхню ментальність, вони страшенно мріють і вважають це своєю цілковитою перемогою, якщо посадять Тимошенко за грати. Це буде сигнал українському суспільству, на кшталт, "стоять, бояться!" Себто реальна погроза – якщо ми можемо зробити це з Тимошенко, то зможемо й з будь-яким громадянином України. Це означатиме, у кращому разі, встановлення режиму зразка Білорусі. Буде така «лукашенківська білорусь».

Саме так Україна виглядатиме на міжнародній арені. Не тільки українському суспільству, а й Заходу доведеться поставити для себе крапки над «і».

Можливо, у них стане розуму обмежитися умовним терміном чи, скажімо, терміном, з відстрочкою виконання чи ще щось, аби не кидати її заграти, але й заборонити брати участь у політиці.

Тут багато ще залежатиме від того, чи буде сам процес відкритим, чи висвітлюватиметься він незалежною пресою, чи буде він у прямому ефірі. Принаймні Адольф Алоізович Гітлер не боявся влаштувати відкритий процес у Ляйпцігу над Георгієм Димітровим. Тут треба віддати йому належне... У наслідок цього Георгій Дімітров виграв судовий процес… Ну, побачимо, наскільки Янукович не побоїться відкритого процесу над Тимошенко. Він мав би бути відкритий, хоча б тому, що більшість населення України не вірить у наше правосуддя, у його незаангажованість і не корумпованість. Це факт, про це свідчать усі соціологічні дослідження.

Якщо процес не буде відкритим, населення України ще раз переконається в тому, що в Україні незалежних судів нема, правосуддя нема, правди нема.

Електорат Тимошенко, як на мене, її справа може й не мобілізує, але їх обов’язково мобілізує стрімке погіршення умов життя. Десь з осені, гадаю, народ сильно відчуватиме, що відступати нікуди, щось таки треба робити. Тим більше, переконаний, ПР зробить усе можливе, щоб ситуація була ще більш важкою. Бо вони ж гарячково думають, як вирішити питання своїх олігархів, а народ там за залишковим принципом. Взяти хоча б так звану пенсійну реформу, яка просто позбавляє мільйони людей елементарної перспективи вийти на пенсію, а не прямо на кладовище. Чи Житловий кодекс, який мільйони українців зробить бездомними. Тобто реформи від Януковича спрямовані тільки на те, щоб забезпечити райське життя дуже обмеженому колу осіб за рахунок зубожіння мільйонів українців.

Російські олігархи мають можливість грабувати багатющі природні надра Росії, у нас таких багатющих надр нема, тому за рахунок кого жити нашим олігархам? Тільки за рахунок пограбування українців.

Леонід Кравчук, перший Президент України:

ЯКЩО УГОДА ТИМОШЕНКО НАНЕСЛА ЗБИТКИ, ТО ДАВАЙТЕ СУДИТИ ВСІХ ПОПЕРЕДНІХ ПРЕМ’ЄРІВ І ПРЕЗИДЕНТІВ

Ще коли тільки починалася справа Тимошенко, я сказав, що сприйму поняття «злочинні дії» щодо Тимошенко, коли хтось доведе, що Юлія Володимирівна в корисних цілях чи з метою власного збагачення робила ті кроки, які зафіксовані, то я це сприйму й скажу, що це злочин і за нього потрібно покарати. Зараз я кажу ще раз це вам і я не змінив своєї точки зору.

Щодо службових кроків Юлії Володимирівни – газової справи, то вона настільки заплутана, що навіть важко собі уявити. Слідство начебто доводить, що підписання газових угод принесло державі збитки… Але хто ж тут доведе, чи це злочин, чи вимушений крок, оскільки Україну всі звинувачували, що вона заморозила Європу, не постачає російський газ, а Росія використовувала це, аби принизити українську владу (вона це часто робить). Я, наприклад, не знаю, як би поступили інші прем’єри чи віце-прем’єри. Я цього не знаю, але якщо ця угода нанесла збитки, то давайте повернемося і до інших угод, які приймалися іншими Кабмінами, Верховною Радою, президентами, які призвели до великих економічних, соціальних втрат. Вони теж мають бути вивчені прокуратурою і не треба говорити про жодні терміни давності й порахувати, скільки збиткових угод було підписано. Тоді я зрозумію цю ситуацію, але якщо виділити лише одну Тимошенко, то природно, що виникає дуже багато запитань.

Світ: Європа і за океаном дивляться на цю справу з підозрами. Тому юристи з Америки вже сказали, що братимуть участь у судовому процесі Тимошенко.

Ще раз повторюю, якщо судочинство, генпрокуратура десь допустять необ’єктивність, упередження, то не вони будуть звинувачені українським народом, а буде звинувачений Президент, тому що в нас ще живе радянська ментальність – у всьому винен вождь.

Україна не виглядатиме як Білорусь, а як Україна - просто погано.

На Тимошенко натягують те, чого немає в дійсності, тому все виглядає непереконливо. Вибачте, але це не прикрашає українське правосуддя.

Тарас Чорновіл, народний депутат :

ВИНЕСТИ ЇЙ УМОВНИЙ ТЕРМІН МАЙЖЕ НЕ МОЖЛИВО. ЇМ ПОТРІБНО ЩОСЬ ВИГАДУВАТИ

Перспективи у справі Тимошенко проблематичні для обох сторін… Юлія Володимирівна справді робила низку дій, які підпадають під якусь відповідальність, але й сьогоднішня влада робить такі дії. Тому вже тут є фактор вибірковості.

Та найголовніше – влада всередині країни та за кордоном створила собі імідж репресивної, тому те, чи є склад злочину в діях Тимошенко чи нема, нічого не міняє. Жодні аргументи вже не діятимуть. І будь-хто, кого заарештовують з опозиції, дістає назву політв’язня. Тому за таких обставин посадити Тимошенко – створити для себе колосальні проблеми, у першу чергу, з євроінтеграцією. Росія вже показала, і Януковичу теж, що їх не задовольняє жодна українська влада, тому Януковичу негайно потрібно рятувати свій імідж. Він просто в безвиграшній ситуації.

Їхня ціль? Знаючи всю цю компанію, гадаю, з самого початку вони хотіли тупо помститися. Так як мстять Луценку, як мстить Діденку й Макаренку група Фірташа. Тобто, як на мене, мотиви були без оглядки на велике майбутнє.

Не допустити Тимошенко до наступних виборів, звісно, можна, хоча в тій статті, в якій її звинувачують, винести їй умовний термін, майже не можливо, хіба вигадувати якісь варіанти помилування. Очевидно, що зроблять так, аби вона не могла брати участь у виборах.

Україна багато втратить у плані іміджу на міжнародній арені… Процеси над політиками відбуваються в усіх розвинених країнах і вони, зазвичай, просто смішні… Пригадуєте, як дружина Мейджора (прем’єр-міністр Великобританії 1990-1997 років. – Авт.) проїхалася в метро, не заплативши за проїзд… Ви можете уявити собі таке з дружиною, наприклад, Азарова?.. Тим не менше Мейджору це мало не коштувало політичної кар’єри. І там справи порушують ще тоді, коли політик перебуває при владі, а не десь колись потім, як це з Тимошенко.

Тим більше, ніхто наші суди не назве об’єктивними, бо вони справді такими не є. Усі розуміють, що в нечесному судді навіть чесне рішення є нечесним (є таке формулювання).

Як з такого становища тепер виходити? Януковичу потрібно поміняти все своє оточення, яке й створили такий імідж. Навіть у випадку, коли не буде репресій, усе одно за кордоном казатимуть, що вони є. Тому в Януковича єдиний вихід – зробити в своїх кадрах добрячу стряску, вигнати як мінімум половину свого оточення.

Михайло Погребинський, політолог:

БЕЗ ОБВИНУВАЧЕННЯ НЕ ОБІЙДЕТЬСЯ

Мені важко щось тут спрогнозувати… Скажу лише, що не в інтересах влади запроторити в буцегарню Тимошенко. Гадаю, абсолютно достатньо визнання факту порушення закону. Я не юрист, тому мені важко сказати, як це буде оформлено, але єдине, що можу сказати – без обвинувачення не обійдеться. Вирок буде винесено такий, що Тимошенко не зможе брати участь у виборах. У цьому я майже впевнений.

Проте, на мою думку, вирок Тимошенко не позначиться на міжнародному іміджі України і вона не виглядатиме як Білорусь. У нас – здичавілий капіталізм, а в Білорусі – щось схоже на соціалізм і насправді тоталітарна система, у нас такої немає… Може бути, але поки що нема.

Гадаю, європейські друзі Тимошенко будуть обурені і не залежно від того, в якому форматі буде визначено покарання. Проте це лише в Україні виглядає, що справа Тимошенко – це якийсь прецедент. У Румунії, Болгарії теж ідуть процеси над високопосадовцями, яких звинувачують у політичних переслідуваннях, але Європа про це мовчить. Гадаю, це тому що зараз там при владі люди, які їм більш симпатичні, ніж попередні. Ось така Європа з подвійними стандартами.

Я особисто хотів би, щоб вироку Тимошенко не було. Вважаю, що достатньо й політичної відповідальності. У нас так склалося, що мало не кожну людину можна було б за щось садити, тому мав би пройти якийсь час, коли б з’явилася повага до закону, тоді б перейшли до відповідальності.

Ксеня Лесів