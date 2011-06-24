Міліція на Хрещатику стримує натовп прихильників Тимошенко (фото)

Будівля Печерського районного суду Києва, де о 9.00 розпочався попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, оточена міліцією.

На Хрещатику по обидва боки з прапорами стоїть понад п`ять тисяч прихильників Ю.ТИМОШЕНКО. Тротуари не вміщають такої кількості людей і міліція намагається втримати натовп.

Під час перерви у судовому засіданні Печерського райсуду Києва ТИМОШЕНКО вийшла на Хрещатик і поспілкувалася зі своїми прихильниками.

Фото Олександра Косарєва, УНІАН