Міліція на Хрещатику стримує натовп прихильників Тимошенко (фото)
11:58, 24 червня 2011Політика
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Людей понад 5 тисяч
Будівля Печерського районного суду Києва, де о 9.00 розпочався попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, оточена міліцією.
На Хрещатику по обидва боки з прапорами стоїть понад п`ять тисяч прихильників Ю.ТИМОШЕНКО. Тротуари не вміщають такої кількості людей і міліція намагається втримати натовп.
Під час перерви у судовому засіданні Печерського райсуду Києва ТИМОШЕНКО вийшла на Хрещатик і поспілкувалася зі своїми прихильниками.
Фото Олександра Косарєва, УНІАН
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