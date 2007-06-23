“Наша Україна” у Верховній Раді наступного скликання ініціюватиме ухвалення закону про захист честі та гідності Президента України, за який виступають мільйони українців.

Про це заявив лідер «Нашої України В’ячеслав КИРИЛЕНКО під час перебування на Прикарпатті, передає прес-служба «Нашої України».

«“Наша Україна” ніколи не зречеться українських цінностей, зокрема і з тих питань, які безпосередньо близькі вам. УПА має бути визнана борцями за свободу України», - зазначив В.КИРИЛЕНКО, звертаючись до івано-франківців. Він також нагадав, що в програмі партії «чітко записано, що державною мовою має бути лише українська”.